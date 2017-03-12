ÇİZGİ FİLMLERİMİ GERİ VERİN.....,

Çocukken en sevdiğim şey;rengarenk çizgi filmler izlemek,çizgi romanlar okumaktı.

Öyle keyif alırdım ki;

Şeker kız Candy,Arı maya.Heidi

Tom ve Jerry...

Çizgi romanların Asterixi,Tommiks,Teksas'ı,Red Kit'i.

Benim zamanımın filmleride kahramanlarıda çok masum ve iyi yürekliydi.

Dürüstlük bir erdemdi,İyilik hep kazanırdı.

Kavgalar bile komik olurdu,kahkahalar atardık.

Biz arada kalmış bir kuşağın çocuklarıydık;naif,duygulu,birazda ürkek.

Bazen protest,bazen hiçbiryere dahil olmamış.ne bugünün yozlaşmaya yüz

tutan değerlerine karşı koyabilen,nede tam anlamıyla geçmişte yaşayan bir gruptuk.

Çocukluğumuz;oyunlarımız ve hayallerimizle örülü bir düş dünyasıydı.

Yaşamıda öyle sandık,yumuşak,sarıpsarmalayan.

Belki bundandır kolayca kırılıp incinmemiz,

Bundandır hala bugünüe fazla ayak uyduramayışımız.

Yıllarla birlikte çizgi filmlerde değişti,

Garip görünüşlü,tuhaf isimli kavgacı şiddet dolu kahramanlar izler oldu çocuklar.

Kahramnalrını pijamalrında,çantalarında,defterlerinde taşıyıp özdeşleşiyorlar.

Onlar bu duygusuz,korkutucu metalik arkadaşlarını seviyorlar.

Ama onlar;saklambaç,seksek,körebe oynamayı bilmiyorlar.

Bilgisayarlarındaki tüm savaş oyunları hayatın küçük bir örneği çünkü..

Onların sert dijital oyun karakterleri bizin duygusal kahramanlarımızı alt ediyor.

Ben;ağlayabilen,arkadaşlığı,dostluğu çok önemseyen,sonuna kadar iyilikten

doğruluktan yana olan kahramanlarımı geri istiyorum.

Ayşagül kitaplarımı,Mavi Şirinleri özlüyorum.

Yaşamın içinden doğruluğu,dürüstlüğü silmek imkansız çünkü.

Bütün bu güzellikleri anlatmalıyız çocuklara

İyiliğin,güzelliğin,paylaşmanın ,erdemin demode olmadığını farkettirmeliyiz onlara.

Şiddetin ön plana çıktığı,yakıp yıkmanın doğru sayıldığı,estetikten uzak bir dünya

Onlarında işine yaramayacak çünkü...