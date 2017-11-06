Cizre deplasmanının tüm masraflarını Haldız Grup karşılayacak

Kafile cumartesi günü Atatürk’ten 12.50 uçağıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na uçacak, oradan otobüsle Cizre’ye geçecek. Gececi Cizre’de Divan Otel’de geçirecek olan temsilcimiz Pazar günü saat 13.00’deki maçın ardından 15.55 uçağıyla geri dönecek. Kafilenin yaklaşık 15 bin TL tutan yolculuk ve konaklama masraflarını Haldız Grup karşılayacak. Yeşil-Siyahlı kulüpte Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu uçak bileti ve otel parasını ceplerinden ödüyor.