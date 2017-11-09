Cizre dönüm maçı olacak

Yeşil-Siyahlı ekip, bu zorlu maçın öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yarın 11.15’de yapılacak antrenmanla Cizre maçının hazırlıklarını noktalayacak.

KOCAELİSPOR TAM KADRO

Cizrespor maçının hazırlıklarını önceki gün Büyükşehir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ile sürdüren Yeşil-Siyahlı ekip, tam kadro çalıştı. Isınma hareketlerini ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren Yeşil-Siyahlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın bir bölümünde de futbolcular 4 kişilik gruplar halinde pas ve 2’ye 1 çalışmanın ardından yarı saha çift kale ile antrenman sona erdi.

İSHAK GOL ÇALIŞTI

Yeşil-Siyahlı ekibin gol umudu, son Elazız Belediye maçında ilk yarıda oyundan çıkan, morali bozuk olan İshak, antrenmanı sonunda tek başına gol çalışması gerçekleştirdi. Genç kaleci Mertcan’a yaklaşık 30 dakika şut çeken İshak Kurt, son vuruşlardaki becerisini geliştirdi. Kocaelispor yarın Vinsan Tesisleri’nde saat 11.15’te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayacak. Cumartesi de 12.50’de Atatürk Havaalanında uçakla Cizre’ye geçecek.

Mert Güvenaltın

