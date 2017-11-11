Cizrespor evinde 5’te 4 yaptı
Yarınki rakibimiz Cizrespor’un iç saha karnesi oldukça iyi.
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Evindeki ilk maçında Karacabey’i 1-0 yenen Güneydoğu ekibi daha sonra Adliyespor’a 2-0, Utaş Uşakspor’a 3-2 ve Karaköprü’ye 1-0 üstünlük sağladı. Evinde 4’te 4 yapan Cizrespor, son iç saha maçında ise Arsinspor’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ekibin sahasında gol atamadığı maç yok. 5 maçın 3’ünde ise gol yemedi.
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Etiketler : Cizrespor, Kocaelispor
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