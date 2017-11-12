Cizrespor:2 Kocaelispor:0
Kocaelispor kötü gidişe, 6 maçlık galibiyet özlemine bugün konuk olacağı Cizrespor karşısında son vermeye çalışıyor.
Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor.
SAAT 13.00’TE BAŞLADI
Cizre İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 13.00’te başlayan maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönettiyor. Yaklaşık 15 Kocaelispor taraftarı takımlarını destekliyor.
-MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR-
Maç Cizrespor'un vuruşuyla başladı.
Dk 2 Cizrespor'da Hurşut’un sağ kanattan yolladığı topa kafa vuran Gökhan'ın vuruşu, yandan auta çıktı.
Dk 5 Cizrrespor'da Vedat'ın vuruşu, kaleci Yusuf'ta kaldı.
Dk 11 Cizrespor'da Vedat kaleyi yokladı ancak top dışarı gitti.
Dk 18 Kocaelispor’da Fatih, kısa süreli bir sakatlık geçirdi ancak oyuna devam ediyor
Dk 23 Kadir Öge'nin sol kanatan kullandığı köşe vuruşunda, Ali Keten istediği kafa vuruşunu yapamadı
Dk 27 Kocaelispor’da Kadir Öge rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem kartına başvurmadı.
Dk 31 Kocaelispor’da Fatih Adıgüzel sarı kart gördü.
Dk 39 Cizrespor'da Hurşut Meriç’in sağ çaprazdan yaptığı vuruş, az farkla auta çıktı
Dk 43 Kocaelispor’da Kadir Öge sarı kart gördü.
Maç 1 dakika uzatıldı.
İLK YARI 0-0 BİTTİ
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İKİNCİ YARI
İkinci yarıya başlarken Kocaelispor’da Kerem Yıldırım çıktı, yerine Mert Yavuz oyuna girdi.
İkinci yarı Kocaelispor’un vuruşuyla başladı.
Dk 48 Kocaelispor'da Mert’in kaptığı topta, Özgür’ün vuruşu kalecide kaldı
Dk 51 Cizrespor net bir pozisyondan yararlanamadı.
Dk 56 Cizrespor'da kullanılan köşe vuruşunda Volkan topu ağlara gönderdi.1-0
KOCAELİSPOR:
YUSUF ŞENLİK
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
MURAT SONER BAŞAK
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
ÖZGÜR SÜREKÇİ
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
KEREM YILDIRIM
YEDEKLER:
Can Emre, Kemal Can, Mert, İshak, Burak Ö., Mehmet, Onur
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