Cizre’ye taraftarla gitmek

Bu hafta konuk olacağımız Cizrespor geçen hafta Bayburt deplasmanında 1-0 öndeyken, 2-1 kaybetti. Bu maçın ardından Cizrespor taraftar sitelerinde Bayburtlulara büyük öfke vardı. Cizreliler ırkçı sloganlara, şiddete maruz kaldıkları iddiasıyla, “Bize kendi şehirlerinde kötü muamele eden takım taraftarları sakın Cizre’ye gelmesin” şeklinde mesaj yayınlamış.

BİZİM EBUBEKİR ŞENTÜRK’E KIZMIŞLAR

Bayburtspor taraftarı da bu duyurunun ardından kendi sitelerinde Cizrespor’a cevap başlığıyla bir paylaşımda bulunmuşlar ve yaşananların 94 numaralı futbolcunun terbiyesizliğinden kaynaklandığını belirtmişler. Tabi kim bu 94 numaralı oyuncu, ne yapmış diye merak edeceksiniz. Maalesef tanıdık biri. Kocaelispor’da kart görme rekoru kıran Ebubekir Şentürk. Malum Ebubekir ilk yarıda Derincespor formayı giymiş, ara transferde Cizrespor’a geçmişti. Bayburtlular Ebubekir’in taraftara dönerek çok çirkin bir hareket yaptığını iddia ederek, kınıyorlar. Bayburt da Ebubekir’e ciddi bir öfke söz konusu.

KOCAELİSPOR İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI

Neyse, biz asıl konumuza dönelim. Cizrespor taraftarı sosyal medyadan kısa bir süre sonra ikinci bir paylaşımda bulundu. Kocaelispor maçına, Kocaelispor taraftarına yönelikti bu paylaşım. Şöyle demişler: “Bu akşam yaptığımız paylaşım bizi ilk devre en iyi şekilde ağırlayan dev çınar Kocaelispor için geçerli değildir. Onları da en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bize bir çiçek verene biz buketle karşılık veririz. Kocaelisporlu kardeşlerimiz başımızın tacıdır” Bu güzel mesajlar Kocaelispor yönetimi ile taraftarını harekete geçirdi, valiliğe başvuru yapıldı.

İNŞALLAH GEREKLİ İZİN ÇIKAR

Valilikten gerekli izin çıkarsa 50-100 kişilik taraftar grubumuz Cizre’ye gidecek. Hodri Meydan Grubu hazırlıklara başlamış bile. Düşünün, yaklaşık 10 yıl sonra Türkiye’nin öbür ucu Cizre Stadı’nda misafir takım taraftarı olacak ve bu ayrıcalığı Kocaelispor taraftarı yaşayacak. Her ne kadar 3.Lig maçı olsa da bu olay Türkiye çapında büyük yankı bulacak, alkışlanacaktır. Dostluk, kardeşlik gibisi yoktur. Spor insanları birleştiren, kaynaştıran en önemli unsurdur. Hadi inşallah diyelim, Valilikten izin haberini bekleyelim.

Çakır’dan sorumlu yöneticilik duruşu

Gebzespor için final niteliğinde maçtı. Lider Velimeşe karşısında alınacak galibiyet temsilcimizi şampiyonluk havasına sokacaktı. İyi başladılar maça, öne de geçtiler. Artık son 10 dakikaya girilmişti, biraz dişini sıksalar işi bitireceklerdi. Ne yazık ki 83.dakikada, yani bitime 7 dakika kala Tekirdağ temsilcisi beraberlik golünü buldu. Sonrasında yeni bir gol için bir çaba vardı ama süre çok azdı. Maç 1-1 bitince Mor-Beyazlılar büyük yıkım yaşadı. Velimeşe erteleme maçını kazanırsa puan farkı 6 olacak. Üzerine ikili averajı da koyun fark 7’ye çıkacak. Ligin boyu kısa, bu yüzden farkı kapatmak hiç kolay değil. Kuşkusuz ki, temsilcimiz sonuna kadar asılacak, rakibinin hata yapmasını bekleyecek. Belli de olmaz bu işler. Gebzespor bu yola baş koydu. Diliyorum ki muratlarını ererler. Profesyonel lige çıkmak için bir yıl daha beklemek zorunda kalmazlar.

BAŞKALARINI SUÇLAMAK KOLAY

Oyun ve skor dışında, maç sonrasında yaşanan olaylar konuşuluyor. Maç bitimi Velimeşe kalecisinin hareket yaptığı ve bunun üzerine Gebzespor taraftarının sahaya indiği, polisin olayları yatıştırmak isterken orantısız güç kullandığı söyleniyor. Hatta Gebze Emniyet Müdürünün istifası isteniyor. Bu gibi durumlarda kulüp başkanları, yönetimler genelde emniyete, rakibe faturayı çıkartır, suçu başkalarına atar. Gebzespor Başkanı İlker Çakır öyle yapmadı. Sorumlu bir yönetici duruşu sergiledi. Sosyal medyadaki paylaşımında, “Suçu başkalarının üzerine atmak kolaydır, suçlu biziz ister kabul edin isten etmeyiz” diyen Çakır, Gebzespor camiası adına herkesten özür dilemiş. Polis orantısız güç kullanmış, rakip kaleci tahrik etmiş olabilir, peki sahaya giren Gebzespor taraftarına ne demeli. Başkan Çakır mesajında buna vurgu yapıyor, suçu önce kendinde arayacaksın diyor. Dilerim ki, Başkan İlker Çakır’ın mesajı doğru algılanın, takıma zarar verecek bu tür olaylar bir daha yaşanmaz.

İŞTE İLKER ÇAKIR’IN O PAYLAŞIMI

“Gebzespor-Velimeşe maçında olan olayları tabi kabul etmiyorum. Yanlış falan, bu yanlışlar nerden başlıyor ve nasıl gelişiyor. Herkes bunun farkında. Sadece söylemekle olmuyor, biraz daha dikkat etmemiz, biraz daha sağduyulu olmamız lazım. Suçu başkalarının üzerine atmak kadar kolay bir şey yoktur, suçlu biziz ister kabul edin ister etmeyin. Bizler GEBZESPOR camiası olarak bu şekilde gelişecek olayların önüne geçmek varken daha çok ateşlememiz bize yakışmamıştır. Maçı kazanır veya kaybedersin ama taraftarımıza düşen en büyük şey olayların olmasını engellemektir. Bizlere yönetim olarak düşen işte budur. Olan olaylardan dolayı GEBZESPOR camiası adına herkesten özür dileriz”

Ankette durum

Üç dört gündür, “Yeni stadyuma ne isim verilsin ?” anketimizin sonuçlarıyla ilgili bilgi aktarmıyordum. Bugün son rakamları vermek istiyorum. Çok fazla bir değişiklik yok. Hodri Meydan takipçisinin 300 oy önünde ilk sırada. 28 Haziran tercihi yapanların sayısı da az değil. Leyla Atakan üçüncü sıradaki yerini koruyor. Buradan çağrımı yineliyorum. Anket gazetemizin internet sitesinde bir süre daha kalacak. Lütfen katılım sağlayıp, tercihinizi yapın. Stadyumun açılması için artık geriye sayıyoruz. Yetkililer şubat sonu-mart başı gibi biter diyor. Şunun şurasında 2-3 ay kaldı. Öncesinde ismin belirlenmesi gerekiyor. Siyasi iradenin, Valiliğin mutlaka bir çalışması vardır ancak kamuyu yoklamalarını da dikkate alacaklardır.

İŞTE SON DURUM