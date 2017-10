ÇMO Başkanı Sait Ağdacı:“Çevre toplantılarına neden kimse katılmıyor?”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı oda olarak ilimizde ve ülke genelindeki çevre kirliliği ile ilgili düzenlenen seminerlere hiçbir kent yöneticisinin katılmamasına buna karşın herkesin bu konularda odayı hedef alan açıklamalar yapmasına tepki gösterdi.

ÇMO Başkanı Sait Ağdacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“12 Ekim tarihinde İzmir Aliağa Tüpraş Tesislerinde kazan patlaması sonucu maalesef 4 işçi kardeşimizi kaybettik. Bu elim kaza sonrasında ÇMO Genel Başkanı Baran Bozoğlu, SEVESO direktifinin uygulamasının 2019’a bırakıldığı ve bunun sakıncalarını içeren bir açıklamada bulundu. Bünyesinde 2300 adet irili ufaklı sanayii kuruluşu 14 OSB, 39 tersane, 14 Liman işletmesi, yılda 11.000 geminin giriş/çıkış yaptığı limanı barındıran kentimizde de bu türden kazaların olması an meselesidir. Zaman zaman da oluyor. Kocaeli' de 56 taş ocağı bulunmaktadır. Bu taş ocakları açık işletme ve patlatma yöntemi ile hiçbir iş güvenliği kuralına uymadan çalışmaktadır. Uyarıyorum dedim çünkü kentimiz her an olabilecek büyük sanayi kazalarına gebedir. Kocaeli gerek kent dinamikleri, gerekse de halk olarak olaylara karşı duyarsız ve ilgisizdir. ÇMO Kocaeli Şube olarak seminer ve panelleri düzenledik. Bu etkinliklerin hepsine tüm ilgilileri, yetkilileri, çalışanları ve halkı davet ettik. Hepsi de ücretsiz, konularında Türkiye'nin en uzman kişileri tarafından verilen seminerlerdi.

TAŞ OCAĞI KAZALARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİNE 2 BAŞVURU

SEVESO semineri yani büyük endüstriyel kazaların önlenmesi seminerini Sivil Toplum Merkezi’nde yaptık. 12 kişi katıldı. Kocaeli'nin hava kalitesi paneli MMO salonunda düzenledik. 16 kişi katıldı. Büyükşehir’den Mesut Önem katıldı. İzmit Körfez'i ölüyor mu? seminerini KYÖD’ de düzenledik. 30 kişi katıldı. Yetkililerden Mesut Önem katıldı. Körfez’de Alg patlaması nedenleri ve çözüm önerileri konulu paneli Sivil Toplum Merkezi’nde yaptık. Kent yöneticilerinden katılım olmadı. Utanıyorum çünkü Kocaeli'yi yakından ilgilendiren konularda düzenlediğimiz seminer ve panellere katılım bu düzeyde oldu. Olası kazaları önlemek amacıyla madencilik ve mevzuat uygulamaları konusunda eğitim düzenledik ve kentimizdeki 56 taş ocağının ulaşabildiklerimizin hepsine haber verdik. Ancak 2 yazı ile iki kişi başvurdu. Ne tesadüftür ki ertesi gün Hereke’de patlatma sırasında fırlayan bir kaya iki evin arasına düştü.

AÇIKLAMALARIMIZ BASINDA ÇIKINCA HERKES KONUŞUYOR

İsyan ediyorum çünkü ÇMO Kocaeli Şube olarak bizler kısıtlı olanaklarımızla ücretsiz olarak düzenlediğimiz seminer ve panellerimizle, tamamen bilimsel olarak halkımızı ve idarecilerimizi bilgilendirme amacında iken katılım maalesef bu boyutlarda. Bu etkinliklerimiz ve açıklamalarımız basında çıkınca herkes konuşmaya başlıyor. Kardeşim biz bu konuları seminerde ve panelde konuştuk neredeydiniz? Niçin katılmak lütfunda bulunmadınız? Madem söyleyecekleriniz vardı niçin gelip orada konuşup tartışmaya katılmadınız? Fikirlerinizi söylemediniz? Arkadan ve sonrasında konuşmak bu kente hiç bir yarar sağlamaz!”

Ayşegül KALAYCI