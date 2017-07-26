ÇMO Şube Başkanı Ağdacı: “Körfez’deki kirlenme boyutu nedir?”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, 12 Ocak 2017 tarihinde Poliport Limanı'nda gerçekleşen akaryakıt kaçağı neticesinde Körfez’de meydana gelen kirlenme boyutunu sordu.

Sait Ağdacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“12 Ocak 2017 gecesi Dilovası mevkiinde bulunan bir liman işletme tesisinden, tanktan tanka kavanca işlemi sırasında önce yağmur suyu tankına bilahare de denize olan "petrol türevi"(motorin) sızıntısı neticesinde tüm İzmit Körfezi doğu ucuna kadar kirlenmeye maruz kalmıştır. Müdahalede ve sızıntının tespitinde gecikilmesi kirlenmenin boyutunun bu denli büyük olmasına yol açmıştır. Olay neticesinde; tüm Körfez kıyı şeridi, liman tesisleri, gemiler, balıkçı barınakları, deniz canlıları, deniz ekosistemi, kirlenmeden etkilenmiş, 400 Personel, 15 Deniz aracı, 2 deniz uçağı kirliliğin temizlenmesi faaliyetlerinde görev almıştır. Tüm bunlar olurken, bakanlık tarafından “Dilovası mevkiinde bulunan bir liman işletme tesisinden tanktan tanka kavanca işlemi sırasında oluşan akaryakıt kaçağı sonucu oluşan kirlenme neticesinde kirletene 2 milyon 100 bin TL ceza kesilmiştir" açıklaması yapılmıştır.

CEZA KESİLEN FİRMA HANGİSİ?

ÇMO Kocaeli Şube Başkanı olarak defaten gerek basın yoluyla, gerekse de 4982 sayılı "bilgi edinme hakkı kanunu" kapsamında yazı ile ilgili mercilere sorduğum sorulara maalesef cevap alamadım. Bir işletmeye ceza kesildiğine göre kirletenin adı bilinmekte olup neden açıklanmaktadır?, Bütün körfezin kirlenmesine neden olan petrol türevinin miktarı açıklandığı gibi 70 ton mudur? Daha önce de belirttiğim gibi , bir geminin günlük liman kirası 4 bin dolardır. 300 geminin 3 gün süreyle seyre çıkamadığını varsayarsak sadece gemilerin zararı: 300×3=900×4000=3 milyon 600 bin dolar eder. O zaman kesilen 2 milyon 100bin TL’lik ceza neyin tazminidir? Bu arada ÇMO Kocaeli’nin tespitlerini burada belirtmek istiyorum. Sızan petrol türevi miktarı, değil 70 ton,100 tonun bile çok üzerindedir. Kazadan 1 hafta sonra yapılan analizlerde sabit organizmalarda kabul edilebilir limitlerin çok üzerinde petrol türevi olduğu görülmüştür.

TEKRAR ÖRNEK ALINDI

Geçen hafta tekrar örnek alınmış olup son durum değerlendirmesi yapılacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum; Tavşancıl’ da kazadan 6 ay sonra bile gözle görülür halde petrol türevi kalıntıları hem canlı organizmalarda, hem de kaya vb. üzerinde mevcuttur. Olay meydana geldiği zaman etkisi en az 2-4 yıl arasında sürer diye tahmin etmiştik, ancak durumun hiç de öyle olmadığı maalesef daha uzun süreceği görülmektedir. Kişilerin ve kurumların da gelecek nesillerin yaşam kalitesini etkileyecek işler yapma lüksü yoktur. İzmit körfezi yeniden 80 öncesindeki günlerine dönmektedir. Bunu önlemek hepimizin görevidir. ÇMO Kocaeli Şube olarak, kentimizin tüm çevre sorunları ile ilgilenmeye ve sorularımın cevabını alıncaya kadar sormaya, çözüme kavuşturulması için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızda tüm Kocaeli halkını ve Kocaeli severleri yanımızda görmek istiyoruz.

Ayşegül KALAYCI