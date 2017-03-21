Çoban Mustafa Külliyesi kitaplaştı

Gebze'de bulunan tarihi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi, Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan 2 ciltlik kitapla tarih severlerin ilgisine sunulmaya hazırlanıyor.

Hazırlanan olan kitabın tanıtımı yapılırken önsözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazacak.

Gebze’de bulunan tarihi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi Gebze Belediyesi, Anka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Sait ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol tarafından hazırlanan 2 ciltlik bir kitapla tarih severlerin ilgisine sunulmaya hazırlanıyor. Kitabın tanıtımı bugün Gebze Kültür Merkezinde yapıldı. Gebze’de yapılan kitap tanıtımına, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Anka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Sait ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tanıtımı yapılan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabı 2 ciltlik ve 600 küsur sayfadan oluşuyor. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Külliye 1, Külliye 2 olarak 2 tane kitapçık halinde sunulacak. 1’inci külliye, tamamen vakfiyesini içeren bir kitapçık olacak. 2. Külliye de ise tamamen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin tanıtımı olacak. Kitapta külliyenin içerisinde bulunan her kolonun ve sütunun ne ifade ettiği, yazıların ve süslemelerin aslında bir ayet olduğu görsellerle gösterilecek. Süslemelerde yazan ayetlerin hem Arapça olarak yazılması hem de okunup Türkçe olarak mealinin yazılması bu kitapçıkta görülecek. Hazırlanan Kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazacak.





“Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Gebze’nin tarihi bir değeri”

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabı tanıtımında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Gebze’nin tarihi bir değeri, manevi bir değeri. Gebze sadece sanayi kenti değil aynı zamanda bir tarih kentidir. Hem Gebze’de yaşayan, hem Kocaeli’nde yaşayan, hem Türkiye’de yaşayan, hem de Dünya’da vatandaşlarımıza Gebze’yi tanıtma ve tarihi değerlerimizin de olduğunu iletme anlamında önemli bir yer. Biz Prof. Dr. Mehmet Çelik hocamızla daha önce yapmış olduğumuz Fatih’in Fermanlar Kitabını akademik hayata bir değer olarak kazandırdık. Bununla ilgili 3 yıl uğraştık. Grekçe yazılar vardı. Ortaçağ Grekçesi, Yeniçağ Grekçesine çevrildi. Daha sonra yurt dışından da tekrar ferman diline çevrilerek Fatih’in Fermanlar Kitabı’nda yer aldı. Bu çalışma 3 yıl sürdü ve 2 yıl önce Fermanlar Kitabı’nı da çıkarmış olduk. Bütün Türkiye’de ve Dünya’da aynı zamanda kütüphanelerde, üniversitelerde okunan ve akademik bir değer olarak kazandırmış olduk. Bunu Gebze Belediyesi olarak yaptık. Bunun telif hakkı da bize ait. Bu güne kadar yapılmış çalışmaların en güzellerinden bir tanesidir” dedi.





“Gebze’nin manevi değerini de tarihselleştirmek ve belgelemek için gayretimiz oldu”

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin Gebze’de bir değeri olduğunu belirten Köşker, “Çoban Mustafa Paşa türbesi de külliyenin içerisinde. Tabi yine tarihe sahip çıkan bir belediye başkanı olarak her türlü hizmetleri yapan, sosyal hizmetleri gerçekleştiren, aynı zamanda bütün fiziksel değişimi sağlayan Gebze’nin ayrıca bu manevi değerini de tarihselleştirmek ve belgelemek anlamında bir çalışmamız, gayretimiz oldu. Yine Prof. Dr. Mehmet Çelik hocamızla bir buçuk yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar, arşiv değerlendirmeleri, yurt dışındaki kaynaklarımıza baktığımız zaman uzun bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.





“Daha önce neden böyle bir çalışma yapılmadığını merak ediyorduk”

Köşker, “Bugüne kadar neden Çoban Mustafa Paşa Külliyesi gerçekleşememiş, neden bunun vakfiyesi kitaplaştırılamamış, belgesel hale getirilememiş, neden Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin duvardaki yazıları ve başlangıç tarihinden bitimine kadar bir tarihi yazılmamış hep bunu merak ediyorduk. Bunun bir tek gerekçesi, ağır bir dille yazılmış çünkü Arapça ağır bir dil ve ağdalı bir dil kullanılmış. Dolayısıyla bunun ayıklanması, bunun tekrar Divan Edebiyatı’ndan Arapça’nın belirlenmesi, bununla ilgili tarihçilerin az olması ve kimse de bununla uğraşmamış. Biz de bunu ele aldık ve sahiplendik” ifadelerini kullandı.





“Böyle bir tarihi eseri ve kitabı akademik hayata kazandırmaktan mutluluk duyuyorum”

Kitabın içeriğinden bahseden Köşker, “Bugün 2 ciltlik 600 küsur sayfalık bir Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Külliye 1, Külliye 2 olarak 2 tane kitapçık haline getirdik. 1’inci külliye, tamamen vakfiyesini içeren bir kitapçık. Bu kitapçık sadece bizim Gebze’ye hitap etmiyor, aynı zamanda Edirne’de Trakya’da, Eskişehir’de, Kütahya’da yapmış olduğu faaliyetlerin içerisinde neler yapmışsa bu vakfiye içerisinde yer alıyor. 2’nci kısımda da tamamen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin tanıtımı, her kolonun ve sütunun ne ifade ettiğini, yazıların ve süslemelerin aslında bir ayet olduğunu bu güne kadar birçok kişi bilmiyordu. Ama biz o süslemelerin bile bir ayet olduğunu ve o ayetlerin hem Arapça olarak yazılması hem de okunup Türkçe olarak mealinin yazılması bu kitapçıkta görülmesi mümkün. Dolayısıyla böyle bir tarihi eseri ve kitabı akademik hayata kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Anka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Sait ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi konulu panel verdi.