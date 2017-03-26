Çoban Mustafa Paşa Sempozyumu sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ”Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” beş farklı salonda gerçekleşen oturumlarla sona erdi.

“Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV” nun Gazi Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleşen ilk oturumuna Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu başkanlık yaparken 2. oturumun başkanlığını Prof. Dr. Nurettin Gülmez yaptı.

İlk oturumda söz alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya “Demokrat Parti İktidarına Yerel Basından eleştirel Bir Bakış: Türk Yolu Gazetesi” konulu konuşmasında ” Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdiği destekle dikkat çeken Türk Yolu’nun bu desteğini çok partili yaşama geçilmesinin sonrasında da sürdürdüğünü söylemek gerekir.” dedi. Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Selvi ise ” Milli Mücadelede Gebze Kaymakamlarının Kaçırılması Olayı” nı anlattı. Selvi” Gebze, tarihin bütün devirlerinde olduğu gibi Milli Mücadele hareketinde de çok önemli bir fonksiyonu üstlenmiştir. Gebze’nin İstanbul ve Anadolu arasında stratejik bir noktada bulunması, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi ile İstanbul’un İtilaf kuvvetleri tarafından işgali ve bu işgali Anadolu’ya ve Marmara Denizi Havzası’na doğru genişletmek istemesi şehrin bu coğrafi konumunun yanında siyasi ve sosyal konumunu da değerli kılmıştır.” dedi. Karakol Cemiyetlerinin ilk teşkilatlanmasının Gebze’de olduğunu söyleyen Selvi son olarak,1920-1921 yıllarında Gebze Kaymakamları Ahmed Bedevi ve Ali Galip beylerin Kuva- yı Milliye birlikleri tarafından kaçırılmasını ve meydana gelen bazı olayları Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ve dönemin diğer kaynakları ışığında ele aldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Dr. M. Serhan Yücel “İzmit’in İlk Yıllarında İzmit’te Eğitim” konulu tebliğini sundu. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim seferberliği olduğunu söyleyen Yücel o dönemde İzmit’te açılan eğitim kurumlarını anlattı. Sempozyumun ilk oturumunda son olarak söz alan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Akter “Halkevleri İçin Bir Bütçe Denemesi: Kocaeli Örneği” ni anlattı.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dilşen Erdoğan” Demokrat Parti Kocaeli Milletvekillerinin 1950-1957 Dönemi Ekonomik Politikalarına Bakışı” konusunu ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Fatih Özçelik ”Kocaeli’nde Demokrat Parti’nin Kuruluşu” sürecini anlattı. Özçelik” Demokrat Parti kuruluşundan kısa süre sonra yurdun büyük kısmında teşkilatlanmasını tamamladı. Demokrat Parti Kocaeli Teşkilatı da her türlü engellemelere rağmen yurt genelinde kurulan ilk teşkilatlardan birisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi müfettişlerinin ve bazı Cumhuriyet Halk Partili yerel idarecilerin Kocaeli İl Teşkilatının kurulmaması için büyük çaba sarf ettikleri bilinmektedir” dedi. Boykoy” 1927, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus ve sanayi sayımının yapıldığı yıldır” dedi.

Gazi Süleyman Paşa Salonu’nda son konuşmacı olarak söz alan Dr. Bilal Tuç”1950’li Yıllarda Kocaeli’nde Sanayi Alanındaki Gelişmeler” i anlattı. Sakarya Üniversitesi’ den Tunç” Osmanlı son dönemlerinden itibaren İzmit’te sanayi alanında önemli gelişmeler görülmüştür. Ayrıca Cumhuriyet’in kurulduktan sonra da İzmit’te birçok sanayi kuruluşu açılmıştır. Bunlar arasında şüphesiz ki en önemli olanı SEKA Kâğıt Fabrikası’dır. 1950’li yıllar Türkiye genelinde olduğu gibi İzmit’te de sanayinin çok büyük gelişmeler gösterdiği bir dönemdir. Bu kapsamda 1950 ile 1960 yılları arasında İzmit’te 100’e yakın sanayi kuruluşu ile çok sayıda atölyeler açılmıştır. Bunlar arasında Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden büyük fabrikalar da yer almıştı. Böylece günümüzün ekonomisi en çok gelişen ve Türkiye’de sanayi alanında ilk sıralarda bulunan sanayi kenti Kocaeli’nin temelleri 1950’li yıllarda atılmıştı.” şeklinde konuştu.