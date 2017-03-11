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Çocuğa acilde müdahaleye ücret istenince ortalık karıştı

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Çocuğa acilde müdahaleye ücret istenince ortalık karıştı
İzmit'te, ateşi yükselen 14 aylık bebeğini özel bir hastanenin acil servisine götüren Serkan Ustaoğlu, poliklinik hizmeti bedeli olarak 78 liralık ödeme çıkartılınca, hastane müdürü ile tartıştı.

Ustaoğlu ile hastane müdürü kavga ederken, birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Bir firmada elektrik teknisyeni olarak çalışan Serkan Ustaoğlu, 14 aylık oğlunun ateşi yükselince İzmit'te bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından yaklaşık 3 saat müşahade altında tutulan bebek taburcu edildi. Serkan Ustaoğlu'na poliklinik hizmeti bedeli 78 lira ödeme çıkartıldı. Serkan Ustaoğlu acil servisten giriş yapmasına rağmen kendisinden para talep edildiğini belirterek, hastane müdürü Fatih Çöp ile tartıştı. Serkan Ustaoğlu ile Fatih Çöp kavga ederken, birbirlerinden şikayetçi oldu.

ELİMİ KALDIRDIM, O DA YUMRUK ATTI

Serkan Ustaoğlu, hastane müdürünün kendisini darp ettiğini iddia ederek, "Bebeğimin ateşi 40 dereceye yükselince hastanenin acil servisine götürdüm. Benden 78 lira para talep ettiler. Ben o anda parayı verdim. Acil servisin müşahade servisinde çocuk tedavi gördü ve tahliller yapıldı. Çıkış işlemlerini yaptırırken hastane yetkilisi Fatih Çöp'e benden alınan ücretin sebebini sormak ve ayrıca bu ücretin karşılığında hiçbir makbuz verilmediğini söyledim. Kendilerini Sağlık Bakanlığı iletişim hattı ile Maliye Bakanlığı'na şikayet edeceğimi söyledim" dedi.

Hastane müdürü hakkında şikayetçi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Herhangi bir araştırma bile yapmadan 'Siz poliklinik hizmetinden faydalanmışsınız. Bu yüzden dolayı para alınmış. Biz e fatura üyesi bir işyeriyiz o yüzden size e fatura gönderilmiştir' dedi. Ben de poliklinik hizmetinden faydalanmak istemediğimi ve e fatura da istemediğimi söyledim. Neden zorunlu olarak böyle yapıldığını sordum. Beni dışarıya attırmak istedi. Sinirlenip ayağa kalktım, elimi kaldırdım. O da çeneme yumruk attı, göğsüme vurdu. Benim hiçbir fiziki müdahalem olmadı. Polisi aradım beni hastaneye yönlendirdi. Darp raporu aldım ve hastane müdürü hakkında şikayetçi oldum" diye konuştu.

KAMERA KAYITLARI MEVCUT

Saldırı görüntülerinin kamera kayıtlarında mevcut olduğunu söyleyen hastane müdürü Fatih Çöp, "Kamera kayıtlarında her şey var ve bu görüntüleri savcılığa göndereceğim. Bu kişi bana kendisi saldırdı. Elini kaldırınca ittim. Kendisi abartıyor olayları. Ben vurmadığım halde kendisi vurdu. Ben de şikayetçi oldum. O saldırıyor ve görüntüler ortada. Saptırıyor olayı ve poliste de olayı saptırdı. Kendisinden davacıyım. Kendisine tazminat davası da açacağım" dedi.

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