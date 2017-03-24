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Çocuğunuz için bu önerilere dikkat

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Çocuğunuz için bu önerilere dikkat
Karamürsel ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" projesi kapsamında velilerle toplantı yapıldı.

Karamürsel Necdet Calp İlköğretim Okulunda, Kaymakam Ahmet Narinoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Durna, Karamürsel Necdet Calp İlköğretim Okulu Müdür Lokman Açar ve okul velileri katıldı.

Kaymakam Narinoğlu, yaptığı konuşmada, Karamürsel'de özellikle gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarından korunması için çalışma yaptıklarını söyledi.

UZAKTAN İZLEYİN

Madde bağımlısı olan kişilerin tedavi edilerek sosyal hayata entegre edilmeleri için faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Narinoğlu şöyle konuştu:

"Bağımlılık sadece madde bağımlılığı olarak kabul etmemek gerekiyor bağımlılık çocuklarımızın telefon, internet bağımlılıkları da çocuklarımıza zarar veriyor. Dünyanın belki de en zor iş anne ve baba olmak. Aile çocuğuyla olan dengeyi çok iyi sağlamalı. Aile özellikle çocuğunu uzaktan izleyerek kontrol etmeli. Çünkü çocuk izlendiğini, takip edildiğini, eşyalarının arandığının farkında olursa bu sizi ondan uzaklaştırabilir.

Onu arkadaş çevresinden uzaklaştırmaktan çok yeni arkadaşlıklar edinmesini sağlamanız lazım. Kötü olduğunu düşündüğünüz arkadaşından çocuğunuzun birden uzaklaşması çok kolay olmayabilir. Çocuğunuz yeni arkadaşlar edinene kadar onun eksikliğini siz doldurabilirsiniz. Ona boş zaman bırakmamaya çalışın. Eğer arkadaş çevresini değiştiremiyorsanız iyi arkadaşlıklar edinebileceği kurslara yazdırabilirsiniz. Hem onun zamanını daha iyi değerlendirmelisiniz”."

Daha sonra Necdet Calp İlkokulu rehber öğretmenlerinden Ayça Taşçı, velilere çocukların kötü alışkanlıklardan nasıl korunması gerektiği konusunda bilgi verdi.

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