Çocuk Demek

Benim için çocuk denince akan sular durur. Mesleğim gereği türlü türlü şartlar altında çocukları gözlemleme, dinleme ve onlarla yakınlaşma fırsatı bulabildim. Bulabildim diyorum çünkü bence çocuklarla birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek çok ayrıcalıklı bir his. Onların o masumiyetleri, her olaya getirdikleri farklı bakış açıları, kin, nefret bilmeden olduğu gibi yaşıyor olmaları ve buna “ maruz” kalmak bana göre bir ayrıcalıktır. Koşulsuz sevgilerinin onlar için, arkadaşlıkları için ne anlama geldiğini kolayca görebilirsiniz. Aslında şu anda dünyamızı istila etmiş olan egoistlik, benmerkezcilik ve buna ek olarak sınır bilmezlik, açgözlülük gibi türlü türlü olguları onlar sonradan fark ediyorlar, o da mecburiyetten hani. Elbette siz de fark etmişsinizdir bir çocuğun gözlerindeki o koşulsuz sevginin bulunduğu o derin anlamı, o derin o saf manayı..

Bir keresinde sormuştum onlara hem de yine bir 23 Nisan dolaylarıydı, sizce çocuk olmak nedir diye. Öylesine ilginç, öylesine saf, öylesine komik cevaplar vermişlerdi ki hepsine ayrı ayrı gülmüş, tebessüm etmiş ve hayran kalmıştım. Onlara göre çocuk olmak, hayat aslında, yaşamak aslında ve mutlu olmak, doyasıya oyun oynamak ya da sevildiğini bilmek. Öyle uzaklara gitmeden hani şuracıkta içerlerde bir yerlerde kalan bir sevgi kırıntısı, bir gönül parçası hatta. Ta şuradan gönülden kopup gelen, safça, masumca yaşamak hayatı. Sahi dedim ya safça diye, sizce neden yabancılara karşı sürekli ikaz ederiz, ya da bir şekilde uyarırız çocukları? Çünkü onlar en ufak bir kötü niyet düşünmez, en ufak bir çıkar, aldatma bilmezler, inanırlar , dedim ya gönülden severler , görürler diye.. İnanırlar, kendileri gibi görürler, safça severler..

Onların en çok sevgiye ihtiyacı var, bir de ilgiye, emeğe. Çocuk olmak en renklisinden doyasıya oyunlar oynamak, en coşkulusundan doyasıya zıplamak. Bir de teşvik etmek, destek vermek, güven içinde yaşatmak..

Bunları bir anne, bir eğitimci, bir arkadaş ya da her şeyden önce bir “ insan” olarak yazdım. Bayramlara, güzel günlere, gülümsemeye her zaman ihtiyacımız var.. Çocuklarımızı, onların en saf, en sevgi dolu yanlarını korumaya, ortaya çıkarmaya da aynı şekilde. Yarınımız için, geleceğimiz, daha çok fazla göreceğimiz günler için. Güzel olsun diye, daha iyi, daha mutlu olsun diye her şey.

Her bayram olduğu gibi aynı coşkuyla, aynı heyecanla ve aynı sevinçle kutlayalım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı. Bayramınız kutlu mutlu olsun çocuklar.. Her zaman gülün ve sevgi ve huzur içinde kalın.

“Çocuk olsam yeniden.. Bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim çok koştuğum için çarpsa sadece...” Cemal Süreya

Güzel Bir Hikaye Kavak Ağacı ile Kabak

Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa:

-Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?

-On yılda, demiş kavak.

-On yılda mı? Diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.

-Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak!

-Doğru, demiş kavak.

Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa:

-Neler oluyor bana ağaç?

-Ölüyorsun, demiş kavak.

-Niçin?

-Benim on yılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.