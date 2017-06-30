Çocuk Hakları Okulu'nda mola yok

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu, İzmit'te bulunan okullara çocuk hakları ve çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimleri vermeye devam ediyor.

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulu, yaz dönemi eğitim çerçevesinde madde bağımlılığı, şiddet ve çocuk hakları konularında farkındalık yaratmak amacı ile eğitimler vermeye devam ediyor. İyi-kötü dokunuş ve tehlike anında nereye başvurup kimlerden yardım isteyebilecekleri konusunda çocuklara bilgilendirmelerin yapıldığı Çocuk Hakları Okulunun bu hafta ki ziyaretçileri Bilgi Köprüsü Kıds Anaokulu öğrencileri oldu. Eğitim sonunda okulun bahçesinde bulunan park alanında eğlenen miniklere haklarını aileleriyle birlikte de tekrar edebilecekleri Çocuk Hakları Kitapçığı dağıtıldı.

Çocuk istismarını önleme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yaz dönemi boyunca süreceği belirten yetkililer, randevu sistemi ile çalışan Çocuk Hakları Okulunu ziyaret etmek ve eğitimlere katılmak isteyen okulların 3316646 numaralı hat ile irtibata geçilebileceğinin bilgisini verdiler.