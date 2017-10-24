Çocuk Trafik Eğitim Parkında günde 100 çocuk eğitim görüyor

Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda okulların açılmasıyla birlikte haraketlilik yaşanmaya başladı. Başiskele genelinde bulunan okulların yanı sıra komşu ilçelerden de birçok okulun randevu alarak geldiği Çocuk Trafik Eğitim Parkında her gün 100 trafik kahramanı eğitim görüyor. Okullarında trafik konusunu işleyen öğrenciler, Barbaros Mahallesi'nde bulunan çocuk trafik eğitim parkında uygulamasını yapıyor. Öğrencilerin trafik bilincini artırmak, trafik kurallarına uyan bireyler yetiştirmek amacıyla eğitici minyatür trafik sahalarının bulunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı ziyaretçilerini bekliyor.