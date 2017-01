Trafikte kırmızı ışıkta beklerken veya sadece seyir halindeyken bile sürekli bir yarış gereksiz bir hız ve çaba halindeyiz.

Birisini hızlıca geçmek, beklerken saygı duymayıp korna çalmak, hatta el kol işaretleriyle rahatsız etmek, söylene söylene arabayı kullanırken de aynı şekilde sanki bir yarışta veya bir savaşta veya bir münakaşanın içinde gibi davranıyoruz. Ne bekliyoruz, ne de beklerken az da olsa saygı duyuyoruz. Empatiden uzak bir şekilde karşı tarafın ne hissettiğini veya ne şekilde arabayı kullandığını bilmeden hem öne geçmeye çalışıyoruz hem de aynı hızla hiç tanımadığımız görmediğimiz birisini rahatsız etmekten hiç de rahatsız olmuyoruz(!) . Egomuz, sürekli öncelik ve değer kaygısı içinde var olmaya çalışırken aynı zamanda kendimizi de sürekli bir huzursuzluk içinde buluyoruz. Önde olma çabasında debelenmek, ne pahasına olursa olsun diğerini alt etmek , İnancına, değerlerine ters düşen herhangi bir şeyi sırf amacın için kullanmak, bir maske takmış gibi, kimliğinin farkında olmadan yaşamak aslında maalesef bir çok kişinin çok da uzak olmadığı konular. Bir de bunu çocuklarımızı büyütürken yapmasak keşke...

Dün karnelerini alan tüm öğrenciler eminim biraz yorgun , biraz uykulu, biraz da fazla yüklerden sıkılmış veya bunalmıştır. Hepsinin güzel bir tatile, dinlenmeye, uyumaya, arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirmeye çok ihtiyacı var. 2 hafta kısa gibi gözükebilir ama biraz enerji depolamak İçin bence çok iyi bir fırsat. Çünkü aynı ve belki de daha yoğun bir tempo onları bekliyor olacak ikinci dönem itibari ile. Veliler ise belki aynı fikirde olmayabilirler ama bu tatil sadece ders yapmak, test çözmekle geçmemeli bana göre. Dedim ya sürekli bir öne çıkma isteği var bizde. “ Seninki kaç soru çözdü? Karnesi nasıl? Takdir mi aldı yoksa teşekkür mü? “ gibi sorulara ek olarak bir de çocuklara yöneltilenler var onlar daha bir kötü. “Bak görüyor musun falanca senden daha yüksek not almış.” Kaç tane test bitirdin? Bak arkadaşın falanca çoktan o kitabı bitirmiş bile.” Rakamlara değil de biraz niteliğe takılsak keşke... Anne veya babaların bu tarz davranışları aslında iyilik yaptıklarını sanarak yapıyor olmaları da ayrı bir durum tabi. Ne öğretmenliğimde ne de anneliğimde kıyas veya öne çıkarma gibi durumların oluşmasına izin vermemeye çalışırım. Çünkü bilirim ki her çocuğun yeteneği, ilgisi, bilgisi ve her şeyden önce ailesi bile farklı. Herhangi bir konuyla böbürlenen veya herhangi bir konuyla çocuğunu ezen bir ebeveyn aslında kendi açığını kapar veya kendi yarasını deşifre eder sebepsizce bana göre.

Çocukları bir hırs tahtası, bir sunum dosyası veya bir başarı belgesi olarak görmek ve bu şekilde bir ilişki kurmak, “Kim ne , neden yapıyordan ziyade” ,kişinin kendisine “Ben ne yapabilirim ?” sorusunu sorması bence çok daha mantıklı ve çok daha yerinde. Sürekli kontrol halinde olan, aslında kıyas yapmadığını sanıp kendince denge veya otorite veya sorgu sual hali içerisinde çocukla iletişim kuranları anlamadığım gibi ailelerle de böyle bir yaklaşım halinde olanları anlayamıyorum, anlamam da mümkün değil. Dedim ya onlar çocuk ve hepsinin -bizim çok da karışmamızın doğru ve yerinde olmadığı -kendince ihtiyaçları, sevdikleri şeyler , ilgi alanları ve seçimleri var. Haksız mıyım ?

Çocuklar

Çocuklar sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da, sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır.

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez,

Dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise,

Sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür.

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek,

Okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin.

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar,

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

Halil Cibran