Çocuklar dizüstü bilgisayarlarınız hazır!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 6. sınıf öğrencilerini bilgisayarlarıyla buluşturuyor. Bilgisayar dağıtım töreni, 23-26 Kasım tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak Kocaeli Bilişim Fuarı bünyesinde düzenlenecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hem öğrenciler, hem de bu yıl ilk kez Bilişim Öğretmenleri, en gelişmiş teknolojiye sahip 40 bin 761 dizüstü bilgisayara kavuşacak. Tören saat 14.30’da başlayacak.

SANAYİ KENTİNDEN BİLİŞİM KENTİNE

Binlerce sanayi kuruluşu ve onlarca Organize Sanayi Bölgesi’ne ev sahipliği yapan Kocaeli, bacasız sanayi olarak adlandırılan bilişim teknolojisinin gelişimini desteklerken; Sanayi 1,0’dan Sanayi 4,0’a giden yolda emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli’ne bu yolculuğunda Büyükşehir Belediyesi de ürettiği projelerle öncülük ediyor. Sanayinin başkenti Kocaeli; Gebze’de kurulacak Silikon Vadisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yılda 219 bin 233 öğrenciye dağıttığı tablet bilgisayarlarla bilişim kentine dönüşüyor.

BU YIL 40 BİN 761 BİLGİSAYAR

Büyükşehir, bu yılda 6. sınıf öğrencilerini bilgisayarlarıyla buluşturuyor. Öğrencilerle beraber bu kez 257 Bilişim Öğretmeni de bilgisayar sahibi oluyor. 15 Kasım’da başlayacak dağıtım programıyla 12 ilçedeki tüm okullara toplamda 40 bin 761 bilgisayar dağıtılacak. Bilgisayar dağıtım töreni ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bugünün anlamına uygun şekilde yapılacak. Saat 14.30’da başlayacak tören öncesinde çocuklar ilk olarak milyonlarca takipçisi olan youtuber Ruhi Çenet ile bir araya gelecek. Çocuklara youtuber olmanın püf noktalarını anlatacak olan Ruhi Çenet’in ardından bilgisayar dağıtım törenine geçilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE YAKIŞAN BİR TÖREN

Törende 12 ilçeden okulları temsilen 6. sınıf öğrencileri ve velilerinin yanı sıra Bilişim Öğretmenleri de yer alacak. Öğretmenler Günü’nün anlamına uygun olarak düzenlenen törende protokol tarafından öğrencilere ve Bilişim Öğretmenlerine dizüstü bilgisayarları verilecek. Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki törenin ardından alanda hazırlanan bölümde ilçelerden gelen okullara bilgisayarları teslim edilecek.

TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ F KLAVYE

Bu yıl ihaleyi kazanan Vestel firması tarafından hazırlanan dizüstü bilgisayarlarda teknolojinin tüm gelişmiş sistemleri yer alıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkçe F klavyeye sahip dizüstü bilgisayarların temel özellikleri şöyle;

Donanım: İşlemci mimarisi 4 çekirdekli temel fabrikasyon, hızı en az 1.11 GHz. MPEG-4, 1080p FULL HD, 64 GB NAND teknolojisinde eMMC 5.0 Flash depolama aygıtı. 64 GB daha arttırılabilir hafıza

Bellek: 4 GB, 1066 Mhz. hızında LP DDR3 veya DDR3 L

Ekran: LED veya LCD teknolojisinde, minimum 13 inch,

Webcam: 2 MP

Klavye: Türkçeleştirilmiş F dizilimli.

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro.

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