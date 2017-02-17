Çocuklar, Hacivat ve Karagöz’le öğreniyor

Körfez Belediyesi, minik öğrencilere çevre bilincini Hacivat ve Karagöz oyunu ile aktarıyor.

Körfez Belediyesi, okullarda ve kurumlarda çevre seminerleri düzenlerken, minik öğrencilere Karagöz-Hacivat gösterisi ile o bilinci aşılıyor. Hacivat ve Karagöz gösterisi eşliğinde verilen eğitimlerde, çevre bilinci ile alakalı bilgiler minik öğrencilere aktarıldı. Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya da gösterim sonrasında minik öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yetkililer, miniklere oyun destekli anlatımların daha kalıcı olduğunu belirterek, Körfez’deki tüm okullarda belirli periyotlar halinde verilen eğitimlerin devam edeceğini aktardı.