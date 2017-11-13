Çocuklar, istismara karşı uyarılıyor

İzmit Belediyesi'nin Çocuk Hakları Masası tarafından okullara gidilerek ana sınıfı öğrencilerine yönelik verilen eğitimler her hafta Salı ve Perşembe günleri yapılıyor. Çocuk istismarını önleme ve bilinçlendirmeye yönelik 4-6 yaş arası çocuklar için verilen eğitim özel bir okulun anasınıfında da gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası Sorumlusu Zeynep Sadıç, 80 ana sınıfı öğrencisine tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiğini, iyi dokunuş ve kötü dokunuşun ne olduğunu, tedirgin ve rahatsızlık oluşturan davranışla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

Cinsel istismarın önüne geçmenin, aileleri ve çocukları bilinçlendirmekten geçtiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Söz konusu bilinçlendirme eğitimini geçtiğimiz yıl da vermiş ve çok yararını görmüştük. Bu sene de bütün okullardaki ana sınıfı öğrencilerine bu eğitimleri vereceğiz" dediler.