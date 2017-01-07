  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -2 °C

‘Çocuklar Kâbe’ye benzer, bize Allah’tan emanettirler’

»
‘Çocuklar Kâbe’ye benzer, bize Allah’tan emanettirler’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, velilerini uzman pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar ile buluşturdu.

“Peygamberlerin Çocuk Eğitimi Metotları” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Tongar, kendine has anlatımıyla Bilgievi velilerine çocuk eğitimi konusunda farklı bir bakış açısı getirdi. Çocukları Kabe’ye benzeten Tongar, “Kabe’yi gördüğünüzde bunun cennetten bir emanet olduğunu düşünürsünüz. Aynı şekilde çocuklar da yüce Allah’ın bizlere cennetten bir emanettir. Bu nedenle çocuklar Kabe’ye benzer” dedi.

VELİLER SALONU TIKLIM TIKLIM DOLDURDU

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Bilgievleri, Ailede Değerler kapsamında organize ettiği söyleşi programlarına bir yenisi daha ekledi. Aynı zamanda bir televizyon programcısı olan pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar, bu çerçevede Bilgievi aileleriyle bir araya geldi. Tongar, söyleşi dizisinin ilk ayağını Gölcük’te gerçekleştirdi. Gölcük Kazıklı Kervansaray’da düzenlenen söyleşiye Gölcük, Karamürsel ve Başiskele bölgesinde bulunan Bilgievleri’nin velileri katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle salon adeta tıklım tıklım doldu.

ALKIŞLAR BÜYÜKŞEHİR’E GELSİN

Söyleşi öncesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli’ni tanıtan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi. Gösterimin ardından sahneye alkışlarla arasında davet edilen yazar Hatice Kübra Tongar ise alkışlara teşekkür ederek, “Sizlerden bir ricam var. Asıl bu alkışlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gelsin. Az önce Kılavuz Gençlik Modelini tanıtan filmi izlediğimde son derece mutlu oldum. Bilimle din ne kadar da güzel bir araya getirilmiş. Bu modeli hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi alkışları da, teşekkürü de hak ediyor” şeklinde konuştu.

ADETLERLE DEĞİL AYETLERLE ÇOCUK EĞİTİMİ

Pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar, daha sonra büyük ilgiyle izlenen “Peygamberlerin Çocuk Eğitimi Metotları” konulu söyleşisine geçti. “Fıtrat Pedagojisi” başlığı altında adetlerle değil, ayetlerle çocuk eğitimi verilmesi gerektiği üzerinde duran Tongar, “İşler bizim çocukluğumuzdaki gibi değil. ‘Rabbim nasıl bir anne olmamı ister’ sorusunu kendimize sormalıyız. Kehf suresinde yüce Allah, ‘Çocuklar Dünya hayatının süsüdür’ diyor. Yani yüce Allah bize bakış açınızı değiştirin, çocuklar sizlere cennetten birer emanettir diyor” dedi.

ÇOCUKLAR KABE’YE BENZER

Tongar, söyleşisinde izleyenleri etkileyen bir benzetme de yaptı. Çocukların Kâbe’ye benzettiğini söyleyen yazar, “Kâbe’yi gördüğünüzde bunun cennetten bir emanet olduğunu düşünürsünüz. Aynı şekilde çocuklar da yüce Allah’ın bizlere cennetten bir emanettir. Bu nedenle çocuklar Kâbe’ye benzer” dedi.

PEYGAMBERLERİN ANAHTARLARI

Öte yandan Hatice Kübra Tongar söyleşide Peygamberlerin çocuk yetiştirmedeki anahtarlarından söz etti. Bunları selamet, teslimiyet, muhabbet, merhamet ve itaat olarak sıralayan Tongar,  her bir anahtarı örneklerle açıkladı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SÖYLEŞİLERİN GÜNLERİ

Yazar Hatice Kübra Tongar söyleşi dizisinin ikincisini 11 Ocak Çarşamba günü SDKM Büyük Salon’da 16,00’da, son söyleşisini ise 12 Ocak Perşembe günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki söyleşi 15.00’de başlayacak.

Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 304 ibadethanede halılar temizlendi07 Ocak 2017 Cumartesi 16:13
  • Karamürsel'den Suriye'ye un yardımı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:05
  • Zabıta Gölcük’te dilencileri topladı07 Ocak 2017 Cumartesi 14:46
  • Asri mezarlık personeli kansere yenildi07 Ocak 2017 Cumartesi 12:57
  • Selime teyzenin cansız bedeni bulundu07 Ocak 2017 Cumartesi 12:21
  • Kent beyaza büründü, ortaya bu kareler çıktı07 Ocak 2017 Cumartesi 11:35
  • Alemdar’da zor günler 07 Ocak 2017 Cumartesi 11:10
  • Sürekli üşümenizin 7 nedeni06 Ocak 2017 Cuma 21:46
  • Kazak giyen sevimli tavuklar06 Ocak 2017 Cuma 19:29
  • Kar yağışı hava trafiğini vurdu!06 Ocak 2017 Cuma 19:02
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti