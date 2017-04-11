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Çocuklar kazandı, okullarına kazandırdı

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Çocuklar kazandı, okullarına kazandırdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ödüllü Satranç Şampiyonası, Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hafta sonunda gerçekleştirilen şampiyonaya 750 lisanslı sporcu katıldı. Şampiyona 7-18 yaş kategorisinin yanı sıra açık kategori 1400 UKD/ELO-2199 UKD/ELO olmak üzere genel ve kız olarak toplam 11 kategoride yapıldı. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, tablet, bisiklet, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulak üstü kulaklık gibi birbirinden değerli hediyeler kazanırken, okullarına da kazandırdı. 

Kıran kırana geçen müsabakalar
Şampiyonanın ikinci günü ilk gün olduğu gibi oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Müsabakalar her kategoride adeta kıran kırana geçti. Gece geç saatlere kadar süren müsabakaların ardından dereceye giren öğrenciler için kupa ve ödül töreni düzenlendi. Öğrenciler, kupa ve madalyaları ile ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ile Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün elinden aldı.

Başarılı öğrenciler derecelerine göre fotoğraf makinesi, laptop, tablet, bisiklet, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulak üstü kulaklık gibi çeşitli ödüller aldı. Ayrıca yarışma sonuncunda en iyi dereceyi elde eden takım öğrencileri; okullarına laboratuvar, bilgisayar ve satranç sınıfı ile kütüphane yapılmasını sağladı.

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