Çocuklar Keloğlan Masalları Müzikali ile eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için müzikaller düzenlemeye devam ediyor.

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklerde bu hafta Keloğlan Müzikali çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi filme sadık kalınarak hazırlanan ‘Keloğlan Masalları Müzikali’ özel şarkıları, etkileyici dekoru ve profesyonel dansçılardan oluşan ekibiyle çocukların hayal dünyasına renk kattı. Keloğlan Masalları Müzikali Bilgecan Dede, Balkız, Kara, Sivri, Sinek gibi karakterleri ile çocukları eğlendirdi. Kocaeli Fuarı’nda ücretsiz olarak sergilenen “Keloğlan Masalları Müzikali” ile Kocaelili çocuklar aileleri ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Rafadan Tayfa, Harika Kanatlar, Keloğlan Masalları gibi çocukların beğeni ile izledikleri çizgi film karakterleri Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu kez çizgi film karakteri Niloya, 28 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da Kocaeli Fuarı’nda gösterisini sunacak.

Öte yandan Kocaeli Fuarı Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolup taşıyor. Ailelerin çoğunlukta ziyaret ettiği fuarda esnafta çok memnun. Etkinliklere vatandaşların gösterdiği ilgi ile işlerinin daha iyi olduğunu belirten Kocaeli Fuarı esnafı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

28 Temmuz’da Niloya ile devam edecek olan çocuk gösterileri, 4 Ağustos’ta Arda ile Ceren, 11 Ağustos’ta Pepe, 18 Ağustos’ta Heidi ve son olarak da 25 Ağustos’ta Canım Kardeşim’le tamamlanacak. Çocuk gösterileri Cuma akşamları saat 21.00’da başlayacak.