  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 30 °C

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

»
Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler
51.Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri kapsamında, çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile doyasıya eğlendiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlenen müzikallerin ilki Rafadan Tayfa ile başladı. TRT Çocuk kanalında ilgiyle izlenen Rafadan Tayfa'nın karakterleri ile eğlenen çocuklar, muhteşem bir akşam yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 51. Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri devam ediyor. Önceki gün ünlü şarkıcı Murat Boz konserinin ardından TRT Çocuk kanalında çocukların beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa çizgi filminin müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde çocuklarla buluştu.

Aileleri ile birlikte Rafadan Tayfa Müzikaline gelen çocuklar Akın, Kamil, Hayri gibi karakterlerini ilgiyle izlediler. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar müzikal esnasında bol bol alkış yaparak doyasıya eğlendiler.

Kocaeli Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle dolup taşıyor.

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek (2 Temmuz 2017)01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
  • Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor! İşte saatleri01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:13
  • KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:58
  • Kent Konseyi İlhan Bayram'a gitti01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:56
  • Enerji içecekleri satışına düzenleme geldi!01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
  • Ak Parti Lice İlçe Başkan yardımcısı şehit edildi01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00
  • Başkan Doğan mahalle gezilerine devam ediyor30 Haziran 2017 Cuma 21:57
  • Çocuk Hakları Okulu'nda mola yok30 Haziran 2017 Cuma 20:46
  • İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi30 Haziran 2017 Cuma 20:36
  • Mezarlıklarda yenileme çalışmaları yapılıyor30 Haziran 2017 Cuma 19:33
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti