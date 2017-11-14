Çocuklar 'Yaramaz Afacanları' çok sevdi

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar, Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. 'Yaramaz Afacanlar ' çocuk tiyatrosu salonu dolduran çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Sürprizleri ve sahne şovlarıyla 'Yaramaz Afacanlar' tiyatro sever çocuklardan tarafından oldukça beğenildi. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 Kasım günü 'Yaramaz Kedi ile Şirin Tavşan' tiyatro gösterimi yapılacak.