Çocuklar 'Yaramaz Afacanları' çok sevdi
Gebze Belediyesi'nin organizasyonu ile sahnelenen 'Yaramaz Afacanlar' tiyatro oyununu çocuklar beğeni ile izledi.
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Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar, Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. 'Yaramaz Afacanlar ' çocuk tiyatrosu salonu dolduran çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Sürprizleri ve sahne şovlarıyla 'Yaramaz Afacanlar' tiyatro sever çocuklardan tarafından oldukça beğenildi. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 Kasım günü 'Yaramaz Kedi ile Şirin Tavşan' tiyatro gösterimi yapılacak.
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Etiketler : Gebze, çocuk tiyatrosu
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