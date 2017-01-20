Çocuklara, haftanın 5 günü sinema bedava

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla faaliyete geçirilen cep sinemalarından binlerce çocuk yararlanıyor.

2011 yılından beri faaliyette olan cep sinemalarında binlerce çocuğun yararlandığı kaydedildi. Halen Hacıhızır ve Bekirpaşa’daki Mevlana Kültür Merkezi girişinde bulunan cep sinemalarında animasyon, çizgi film, çocuk, gençlik, komedi ve aile filmleri gösterimi yapılıyor. Taleplere göre, günde 4 seans ve haftanın 5 günü faaliyette olan cep sinemalarında Bilgün Dereli Anaokulu’ndan 158 öğrencisi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anaokulu’ndan da 61 öğrencisi film izleme keyfini yaşadılar.

Öğretmenleriyle birlikte cep sinemalarına gelen ana okulu öğrencileri, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.