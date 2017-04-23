Çocuklardan anlamlı mesaj

23 Nisan Festivali’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait üzeri giydirilmiş otobüs çocuklar tarafından boyanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler dünya çocuklarının ellerinden boyanıyor.Gönülleri ve hayal gücü geniş geleceğin yöneticileri yazdıkları mesajlarla dünyaya sesleniyor.

DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park Standında sergilenen otobüse 10’ar kişilik gruplar halinde çocuklar alınıyor. Çocuklar otobüsün içine girip, aracın teknik özelikleri hakkında bilgiler alıyor. Otobüsün içinde bol bol fotoğraf çektiren çocuklar ayrıca otobüse anlamlı yazılar da yazıyor. Otobüse isimlerini, 23 Nisan ile ilgili yazılar yazan çocukların "Dostluk Kazanır” mesajı ise Dünya Barışına dair nitelikte.