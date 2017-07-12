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Çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

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Çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğrencileri "20 Çocuk 20 Hayal" projesiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Tedavi gören çocuklar üniversite öğrencilerinin gösterileriyle eğlendi.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Anı Elinde Tutanlar Topluluğu "20 Çocuk 20 Hayal" projesiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirmek ve moral vermek amacıyla gönüllü bir proje başlattı. Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne çeşitli zamanlarda ziyaretler gerçekleştiren öğrenciler, tedavi gören çocuklarla ilgilenip onları eğlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Çizgi kahramanların kostümlerini giyen öğrenciler tedavi gören çocukları eğlendirdi. Çocuklara istekleri doğrultusunda hediyeler alındı.

KÜTÜPHANE YENİLENDİ

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, Anı Elinde Tutanlar Topluluğu tarafından yenilendi. Düzenleme ve yenileme çalışmasına, ilk olarak kitap ve materyallerin sayısının arttırılıp düzenli hale getirilmesiyle başlanıldı. Daha sonra yenileme çalışmasına duvarlardan devam edildi. Resim ve sanat alanında yetenekli öğrenciler tarafından özenle boyanan duvarlara, öğrencilerin dikkatini çekebilecek yaratıcı pop art resimler yapılarak yeni tablolar da asıldı.

ÖĞRENCİLERİ BİLİM MÜZESİ'NDE

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Bilim Müzesi gezisi, Gazanfer Bilge öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öğrenciler Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde özel tasarlanmış 220'ye yakın deney düzeneklerini, uygulamalı olarak test etti. Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğrencileri aynı zamanda müze içerisinde yer alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin endüstriyel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla oluşturduğu, Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük Kağıt Müzesi'ni de gezdi.

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