Çocuklarıyla birlikte bisiklet kullanmayı öğreniyorlar

İzmit Belediyesi sadece çocuklara değil, yetişkinlere de bisiklet kullanmayı öğretiyor. İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistine çocuklarıyla birlikte gelen aileler, uzmanlarca önce teorik eğitime daha sonra da uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Teorik ve pratik eğitim ile bisiklet kullanmayı öğrenen aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.