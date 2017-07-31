Çok erken:0-3

Kocaelispor 20 günlük çalışmanın ardından ilk hazırlık maçını dün geçen sezon 2.Lig’de Play-Off oynanan Menemen Belediye ile oynadı.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz Gerede’deki maçta güçlü ve daha hazır rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Takımla ilgili yorum yapmak için henüz çok erken.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Maça daha istekli başlayan Kocaelispor, golü bulan Menemen Belediye oldu. 12’nci dakikada sağdan gelişen atakta yapılan ortayı iyi takip eden Serdar ön direkte kafayla topu ağlara gönderdi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 24.dakikada son derece organize atak yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Burak Süleyman arka direğe ortaladı, Burak Özbakır’ın vuruşunda top kaleciden döndü, İshak tamamlamak istedi bu kez meşin yuvarlak üst direkte patladı. Bir dakika sonra ani gelişen İzmir ekibinin atağında bir dönemin yıldızlarından Gökhan Ünal farkı ikiye çıkardı. Santra ile birlikte rakip kaleye soldan inen Kocaelispor, yapılan ortada Özgür ile önemli bir pozisyon buldu, kaleci gole izin vermedi. Devre biterken Yeşil-Siyahlı ekibimiz golü yaklaştı. İshak’ın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Devre 2-0 bitti.

YILDIZ 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Kocaelispor kenar yönetimi ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Menemen teknik ekibi ise bir kişi hariç takımı değiştirdi. İlk önemli atan Yeşil-Siyahlı ekipten geldi. 50’ncu dakikada sağdan yapılan ortaya iyi yükselen İshak’ın kafa vuruşunda top direği sıyırarak dışarı çıktı. 2 dakika sonra Menemen üçüncü golle burun buruna geldi, karşı karşıya pozisyonda Volkan Mert gole izin vermedi. Dakikalar 63’ü gösterirken fark üçe çıktı. Sağdan kale sahasına yapılan ortada Sefa’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti, skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda Kocaelispor sık sıkı oyuncu değişikliğine gitti, gençleri sahaya sürdü. Toplamda Ümit Metin Yıldız, 10 oyuncu değişikliğine gitti. Son yarım saatte kayda değer bir pozisyon olmadı. Maç 3-0 bitti.

İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız 21 futbolcuya şans verdi. Sadece Murat Başak değişmedi. Kaleci Yusuf ile birlikte bu sezon A takıma alınan gençlerden Aykut ve Mertcan forma giymedi. Gençlerden Celil de son dakikada oyuna girdi, ayağına top değmeden maç bitti. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile 10 kişilik taraftar grubu maçı izledi. Üç gün takımla birlikte kampta olan Başkan Yavuz, dün sabah döndü. Kocaeli Birlikspor teknik direktörü Cem Sinen Vergül de ilk hafta rakipleri olan Menemen Belediyespor ile ilgili gözlem yapmak için maçtaydı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Bolu’daki birinci etap kampında ikinci ve son hazırlık maçını Perşembe günü yine 2.Lig’den Bucaspor ile oynayacak. Termal Otel sahasındaki maç saat 18.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR: 0 MENEMEN BLD: 3

SAHA: Dorukkaya Hotel

HAKEMLER: Taner Şanlı**, Ahmet Elarslan**, Engin Eryılmaz**

MENEMEN BLD: Bayram**(Dk 46 Veli*), Gökhan**(Dk 46 Yasin*), Cihan** (Dk 46 Furkan*), Alper**(Dk 46 Yasin*), Semih**, Arda*(Dk 46 Cihan*), Mustafa***(Dk 46 Samet*), Murat** (Dk 46 Tayfun*), Gökhan Ünal***(Dk 46 Abdurrahman*), Serdar***(Dk 46 Samet Al***), Uğur**(Dk 46 Kerem*)

Kocaelispor: Can Emre xx(Dk.46 Volkan xx), Onur Öztonga xx( Dk. 62 Fatih xx), Ali Keten xx(Dk. 60 Hamza xx), Murat Başak xx, Kemal xx(Dk.46 Kadir Öge xx) ), Mert xxx(Dk.88 Celil), Kerem xxx(Dk.74 Ferhat x) Burak Özbakır xx(Dk.67 Gökdeniz xx), Özgür xx(Dk.46 Sefa xx), Burak Süleyman xx(Dk.62 Mehmet Avcı xx), İshak xx(Dk.55 Onur Kandöken xx)

Goller: Dk.12 Serdar, Dk. 26 Gökhan Ünal, Dk. 63 Sefa (Kendi kalesine)