Çok faili meçhul vardı

Hep böyle olmuştur. Ne zaman bir seçim veya referandum var, arka arkaya açılış törenleri, temel atma törenleri düzenlenir. AK Partililer ilimizde “Bakın ne çok iş yaptık. Çalışınca oluyor” havası basmayı gayet iyi becerirler.

Dün Sekapark alanında yeni bir tesis açıldı. Dünkü açılış, gerçekten bu kent ve geleceği için önemli bir tesisin açılışıydı. İSU Genel Müdürlüğü görevine başladığından bu yana Sayın İlhan Bayram ile belirli aralıklarla görüşürüz. Genel Müdür Bayram, işini çok iyi yapan, İSU’yu kendi alanında Türkiye’nin örnek bir kurumu haline getiren, idealist bir adam. İSU’ya çok önemli bir laboratuvar kazandırmak fikri ilk günden beri kafasında vardı. Sonunda gerçekleştirdi.

Dün açılışı yapılan İSU Merkez Laboratuvarı öyle böyle bir tesis değil. Pek çok işlevi birlikte yürütecek. Birincisi, İSU’nun bu kentte şebekeye verdiği içme suyunun her aşamada, her depo çıkışındaki tahlillerini yapacak. İkincisi arıtma tesislerine gelen, arıtma tesislerinden çıkan suların düzenli analizlerini yapacak. Hepsinden önemlisi, ilimizde bir doğa tahribatı olduğunda vahşi sanayicinin attığı zehrin niteliğini ve nereden geldiğini belirleyecek. Ayrıca, özel sektöre talep ettikleri ileri tahlilleri yapacak, belge verecek.

İSU Merkez Laboratuvarı, bütün Dünya’da raporları kabul edilen bir referans kurum olarak hizmet verecek. Raporu tartışılamayacak. Bizim şehrimizde çok fazla faili meçhul çevre katliamı olmuştur. Bir bakarsınız, bir derenin bütün balıkları ölüp, kenara vurur. Yetkililer “Su numunesi aldık. Analiz yapılıyor. Sonuç çıksın, gerekeni yapacağız” derler. Ama o beklenen sonuç bir türlü çıkmaz.

Düşünün, geçen yıl bir kargo firmasının ilimizdeki deposuna, ilimizdeki bir sanayi kuruluşu için kargo gönderilmişti. Paket kamyondan depoya aktarılırken yere düştü, delindi. Paket içindeki tozdan yayılan zehirli gazla onlarca kişi hastanelik oldu. Bu olayın bile gerekli analizi yapılamamıştı. Çayırda otlayan inekler zehirlendi, kaskatı kesilip öldü. Faili meçhul kaldı.

Artık, herhangi bir çevre katliamı olayında İSU Merkez Laboratuvarı, tartışılmaz biçimde suçluyu bulacak, gösterecek. Yakındır, hava ısınmaya başladığı için, İzmit Körfezi’nde renk değişimine tanık olacağız. Ne kadarı alg patlaması denilen tabii olaydır, ne kadarı kirliliktir bu laboratuvar çözecek. Yani kirletenin yanına kalmayacak, bu kentte çevre katliamları konusunda faili meçhul kalmayacak.

Dün açılışı yapılan laboratuvar 17 milyon TL’ye mal olan mükemmel bir tesis. İSU’nun üstüne vazife miydi diye sorabilirsiniz. Dağıttığı suyun kalitesi konusunda çok hassas olan, arıtma tesislerine büyük yatırımlar yaparak, İzmit Körfezi’ni kurtarmak konusunda kararlı olan bir kuruluşun üstüne vazifeydi. Çok uzun yıllar bu laboratuvar sayesinde musluktan akan suyu çok daha içimize sinerek içebilecek, bu kentteki mavi bayraklı plaj sayısı artacak, bu şehrin derelerinde balıklar özgürce yaşayabilecek. Bu tesisi kazandıranlara, kent adına teşekkür ediyorum.

Doğan’dan Akmeşe için bağlayıcı söz aldım

Pazartesi günü gazetedeki işi bitirip eve gittim. Akşam yemeğine hazırlanıyoruz. Telefonum çaldı. Arayan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan. Hal hatır sordu. Sonra, “Sana önemli bir haber vereceğim” dedi.

Başkan Doğan geçenlerde İzgaz Genel Müdürü’nü ziyaret etmişti. Telefonda şunları söyledi:

“İzgaz’la protokol yaptık. Akmeşe bölgesine doğalgaz şebekesi götürüyoruz. Boruların temini, işçilik konusunda Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi katkı sağlayacağız. Cuma günü kazmayı vuruyoruz. Önümüzdeki kış Akmeşe bölgesi doğalgaza kavuşacak.”

Bu kentte Kartepe’nin zirvesindeki otele kadar doğalgaz çıktı. Türkiye’de neredeyse gaz kullanmayan il, ilçe kalmadı. Yıllardır Akmeşe bölgesine gaz şebekesi döşenmedi. Akmeşe’nin gaz konusunu yıllardır takip eden, sık sık gündeme getiren biriyim. Telefonda Başkan Doğan’a şöyle dedim:

“Sayın Başkan 2010 yılından beri her seçim, her referandum öncesinde Akmeşe’ye aynı söz verildi. Bir dönem milletvekili Zeki Aygün ben kefilim. Akmeşe’ye gaz gelecek diye söz verdi. Bir başka dönem Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu söz verdi. Ama seçim veya referandum dönemi bitti, Akmeşe’ye gaz unutuldu. Bu devirde o bölgenin insanı hala ormandan odun kesip ısınıyor. Şimdi siz bana bunu söylediniz. Ben unutmam. Eğer 16 Nisan referandumundan sonra Akmeşe’ye gaz işi yeniden askıya alınırsa, önümüzdeki kış sezonunda da Akmeşeli gaz kullanamazsa, bunun hesabını sizden sorarım. Her gün yazar, başınıza kakarım”

Nevzat Doğan, “Her şeye kabul” dedi. “Bu defa Nevzat Doğan sözü. Cuma günü boru döşeme işi başlayacak. Önümüzdeki kış, Akmeşe gaz kullanacak. Olmazsa, benim için istediğini yazabilirsin.”

Gaz konusunda Akmeşeli adına ben pazarlık ettim. Sanki bu defa iş ciddi gibi görünüyor. Ama AK Partililer keşke bu tür işleri mutlaka seçim veya referandum dönemine getirmese. Halkın beklediği hizmeti, oy pazarlığı haline dönüştürmese. Ama 16 Nisan’da Akmeşe’den Hayır çıkarsa gaz işi durur diye bir şey de yok. Doğan, hiç böyle bir imada bulunmadı.

Çok değerli bir hemşerimiz oldu

1 Nisan itibariyle 65 yaşını doldurduğu için yaş haddinden emekliye ayrılan Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Aziz İnci ile aslında tesadüfen tanıştık. Benim kent yönetimindeki önemli insanlarla, bürokratlarla tanışmak, ahbap olmak, zırt pırt görüşmek gibi bir saplantım hiç olmamıştır. Tam tersine hep uzak durmaya çalışmışımdır. Kendisini “Gazeteci” olarak tanımlayan pek çok kişinin aksine benim tanıdığım bir polis müdürü, bir savcı, bir hakim falan da yoktur.

Yine bu sütunlardan uzun uzun anlatmıştım. Geçen yıl Kocaeli Valiliği’nden bir sarı zarf aldım. Biz gazete yöneticileri, belli sürelerle devlete mal varlığımızın beyannamesini veririz. Devlet benim son iki mal varlığı mal beyanım arasında farklılık tespit etmiş. “Bu fark nereden geliyor” diye hesap soruyor. Çağrıyı yapan Kocaeli Vali Yardımcısı Aziz İnci’ydi. Adını bile duymamıştım. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktu. Kalkıp gittim. Sayın İnci ile bu nedenle tanıştık. Özgür Kocaeli Gazetesi’nin hisselerini sattığımızı, daha önce tamamen boş olan mal beyannamemin sonuncusunda görünenlerin buradan geldiğini, hepsinin kayıtlı ve resmi olduğunu anlattım. Benden bir de yazılı savunma istedi. Aynı gün onu da yazıp gönderdim.

Sayın Aziz İnci, benim kafamdaki bürokrat tipinin tamamen dışındaydı. Son derece nazik, şık, bilgili bir insan. Benim yazılarımı sürekli okuduğunu, takdir ettiğini anlattı. Bu olaydan sonra da birkaç kez Sayın İnci ile görüştük. Birbirimizi sevdik, ahbap olduk. Ama o her zaman bir devlet memuru olmanın ciddiyet sınırları içinde kaldı. 1 Nisan itibariyle emekliye ayrılınca, bana veda ziyaretine geldi. Aslen Akyazılı. Türkiye’nin pek çok köşesinde görev yapmış. Son dört yılı Kocaeli Vali Yardımcısı olarak geçti. Bu toprakların insanı. Çayırköy yakınlarındaki bir siteden ev almış. Emekliye ayrılmadan 6 ay önce devlet lojmanını boşaltıp, taşınmış. Artık bu kentte yaşayacağını söyledi. Değerli bir bürokrat olduğu için, yine kamuda danışmanlık önerilmiş. “Ben yıllarımı masanın devlet tarafında geçirdim. Ağzıma gelen pek çok şeyi söyleyemedim, yutkundum. Artık masanın öbür tarafındayım. Bir daha devlet görevine dönmem” dedi.

Bu şehirde yaşayacak Aziz İnci. Sürekli göç alan kentimize, çok değerli bir hemşeri kazandık. “Sayın vali yardımcım, 2019’da ucundan kıyısından yerel siyasete girseniz. Bu kentte sizin gibi insanlara çok ihtiyaç var” dedim. “Olmaz, siyasete girmem” demedi. “Ülke için, bu kent için, ailemin geleceği için, dürüst insanların yanında üzerime düşen görevi üstlenmekten geri durmam” dedi.

Sayın Aziz İnci ile zaman zaman bu kent hakkında, ülke hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Bu kentin geleceğinde Aziz İnci gibi değerli insanların söz sahibi olmasını gerçekten çok isterim. Emeklilik hayatında mutluluk, sağlık diliyorum.

