ÇOK FUAR, ÇOK HAREKET

İnsanlar hep çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaç duyuyorlar. Pazar yerlerinden yani, malların alınıp satılan ortamlardan sergilenen ortamlara geçişi bir ihtiyaçtan doğmuş. Bu gün geldiğimiz noktada dünya kocaman bir pazar yeri. Fuarlar da bu pazar yerlerinin profesyonelce düzenlenmiş alanları.

Ülkemizde ilk fuar İzmir’de 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenen 1. Türkiye İktisat Kongresi ile eş zamanlı bir sergi ile başlamış. Dünyadaki fuarcılık serüveni ise çeşitli kaynaklara göre 629 yılına kadar gidiyor.

Kocaeli’ de ise, ilk fuar 1966 yılında "Kocaeli Sanayi Sergisi" olarak açılmış ve 20 gün açık kalmış. Amaç, elbette Kocaeli Sanayinin tanıtılması. Çocukluğumda İzmir Enternasyonel Fuarını, Kocaeli Sanayi Fuarını defalarca gören biri olarak fuarlar hep ilgimi çekmiştir. Yıllardır” Fuar İletişimi “ adıyla verdiğim bir ders ve hala severek gitmeye çalıştığım fuarlar var.

Fuarları bir eğitim yeri olarak görmekteyim. Özellikle kendi mesleğim olan iletişim mesleği açısından harika ortamlardır. Fuarlarda ülkelerin, şehirlerin kurumların kültürünü görüp, bilmediğiniz bir çok konuyu öğrenme fırsatı yakalarsınız. Merak ettiğiniz bir çok mal ve hizmete dokunup, hakkında sorular sorabilirsiniz.

Fuarlar aynı zamanda şehri hareketlendiren, otelinden restoranına, hediyelik eşya sektörüne kadar bir çok alana kazandıran, bir çok alana dokunan organizasyonlar.

Kocaeli’de de zaman zaman farklı konularda fuarlar açılıyor. Bir fuar konusu mesleğinizi çok ilgilendirmese de gidiniz. Yeni sektörler, meslekler, konular insanlar, çok sey görüp öğrenebilirsiniz. En son gittiğim, ilk kez gördüğüm Cami Yapı Donanımları ve Umre -2017 fuarında hiç bilmediğim bir çok konuyu öğrendim. Camilerdeki devasa avizeler, minberler, süslemeler, halılar bambaşka bir sektör. Mesleğimle elbette ilgisi var. Her şey bir iletişim aracıdır.

İş arayanların, üniversite okuyanların kesinlikle hiçbir fuarı kaçırmaması gerek. Fuarlar da fırsatlar da var. Elbette görebilene.

Kocaeli’ de daha fazla fuar olması bir çok kişinin arzuladığı bir durum. Daha çok fuar olması için Kocaeli’ deki fuarlar daha çok ziyaret edilmeli. Fuarlara farklı mesleklerin ve halkın da ilgi göstermesi şart. Kocaeli düzenli olarak fuarları hak eden bir şehir. Bütün şehir ve sektörler olarak bu konuda biraz daha özen, gayret ve ilgi içinde mi olmalıyız ne dersiniz? Bu konuda herkese düşen görevler var. Geçmişte Kocaeli Sanayi Fuarını hatırlayanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır.

Sözün özü; Her fuar Kocaeli için bir fırsattır. Haydi hep birlikte şehri hareketlendirelim. Kocaeli’ ye daha sık fuar bir ihtiyaç. Ama ilgi de gösterilmesi şart. Fuarlar şehri canlandırır.