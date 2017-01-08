“Çok iyi kamp dönemi geçirdik”

Kocaelispor Teknik Sorumlusu ümit metin yıldız, Antalya kampını değerlendirdi, çok iyi çalıştıklarını söyledi. Yıldız, kampın son günü yaşanan tatsız olayın dışında, kamptan memnun olduğunu ifade etti.

“OYUNCULARIMIN HEPSİNE ŞANS VERDİM”

Ümit Metin Yıldız, Antalya’da kaldıklarını otelin, sahanında yakın olması nedeni ile çok iyi ortamda çalıştıklarını belirterek, “Kaldığımız otelinde hemen yanında antrenman sahasının olması bizim için şanstı. Daha önceki yıllarda otelin çok uzağında sahalara gidip, gelmek zor oluyordu. Bunu için yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum, bizlere çok iyi ortam hazırladılar. Takımın temposu çok iyiydi, bütün oyuncularım, istekli ve arzulu çalıştırlar. Yaptığımız hazırlık maçlarında herkese eşit süre vermeye çalıştım, tüm oyunlarımı görme fırsatı buldum” dedi.

“EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ ÖZGÜR SÜREKÇİ OLACAK”

Yıldız, devre arasında transfer yapma şanslarının olmadığın altını çizerek, “Biliyorsunuz sezon başında Özgür, hazırlık kampında çok ciddi sakatlık geçirdi, uzun süredir de takımdan uzaktı. Ligin ikinci yarısı ile birlikte Özgür’ün de takıma katkısının olacağını düşünüyorum. Bunu içinde Özgür’ü de yeni bir transfer olarak görüyoruz. Ayrıca sakatlığı geçen, takımla çalışmalara başlayan Şenol da, her an oynayacakmış gibi bekliyor. Bu durum bizim elimizi kuvvetlendiriyor, alternatif oyuncu sayımız artıyor”

“HAZIRLIK MAÇLARI ÖLÇÜ KABUL EDİLMELİ”

Yıldız, kampta oynadıkları 4 hazırlık maçını da kazandıklarını belirterek, “Kamu oyunda herkes hazırlık maçlarının ölçü olmayacağını kabul ediyor. Bu nedenle bazen kazandığınız maçların değeri olmadığı düşünülür. Ben öyle düşünmüyorum. Hazırlık maçlarında da performans çok önemlidir. Tabi ki skor ölçü olarak her zaman kabul edilmeyebilir. Oyuncumun durumunu hazırlık maçında değil de, nerede görebileceğim. Bu açıdan baktığımız da Antalya kampındaki hazırlık maçlarında gayet iyiydik”

“KEŞKE O OLAYI DA YAŞAMASIYDIK”

Yıldız, kamptan çok memnun ayrıldıklarını, son gün yaşanan olayın ise kendilerini üzdüğünü belirterek, “Son gün maçımızda tatsız bir olay yaşadık. Yönetim kurulumuz bu olayın açıklamasını yaptı. Bu küçük olayın dışında kampı sorunsuz bitirdik. Keşke bu olayda yaşanmasaydı. Artık maç haftasına girdik, bugünden itibaren Tekirdağspor maçını düşüneceğiz. Eksiklerimiz var, takıma girecek oyuncular var. Sahaya çıkıp, en iyisini yapmaya çalışacağız”