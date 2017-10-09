Çok kolay oldu

Önceki gün serviste işleri bitirim, söz verdiğim gibi İzmit Belediyespor bayan basketbol takımının ilk maçını izlemek üzere Atatürk Spor Salonu’nun yolunu tuttum. Salonun önünde, yol kenarında neredeyse araç bırakılacak yer yoktu. Salona girdiğimde hatırı sayılır bir kalabalık gördüm, çok sevindim. Öğrenci ağırlıklıydı tribünler. Alileler de ilgiliydi. Takım iyi gitsin inanıyorum tribünler tamamen dolacaktır. Cengiz Kahraman ve İrfan Mut ile selamlaşıp, tribünlerdeki yerimi aldım. Köfteci İbo, bizim Şahin Metin de oradaydı. Facebook’tan tanıştığım, iyi Kocaelisporlu Hakkı Akın ile maçta görüşmek üzere sözleşmiştik. Ayaküstü sohbet ettik.

BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜK

Federasyon kupasında finallere kalmanın getirdiği moralle Periler, grubun vasat diyebileceğimiz takımı Yalova VİP karşısında oyuna ağırlığını daha ilk periyotta koydu. İlk yarının 10 sayıyla bitmesinin ardından üçüncü periyotta bizimkiler coştu. Fark bir ara 22’ye kadar çıktı. Maç boyunca konuk takım oyunun maçında bir kez öne geçebildi, o da 1 sayı fakla. Kaptan Ebru, Amerikalı Jasmon ve Deniz Doğan takımımızın skor yükünü üstlendiler ve tam 58 sayı ürettiler. Amerikalı oyuncumuz zaman zaman boş durumda atışları kaçırmış olsa da, takımın skor gücüne önemli katkı yapabilecek düzeyde gözüktü. Rakibin yabancı oyuncusunun beni çok etkilediğini, özellikle pota altında neredeyse hiç boş geçmediğini belirtmek isterim. Üç sayı istatistiğimiz de çok iyiydi. Kaptan Ebru 8’de 5, Şenay 5’te 4, Deniz Doğan 7’de 5 attı. Rakip potaya gönderdiğimiz üçlük toplamı 16’yı buldu. Rakibin 8 üçlük attığını da hatırlatayım. Yani ikiye katlamışız.

Sonuç olarak antrenman havasında bir maç oldu, çok rahat kazandık diyebilirim. Kusuru bakmasın Caner Yıllar Hocam, takımı hafif kaldı açıkçası. Tabi bizim rakibimiz Yalova VİP değil. Ancak böylesi etkili bir başlangıç büyük moral oldu. Erkan Metin ve talebelerini içtenlikle kutluyor, devamını diliyorum.

Kazanınca kahraman, kaybedince hain

Milli takım gündemine dair uzun uzadıya bir yorum yapacak değilim. Sadece şu kadarını söylemekle yetineceğim: Malum çok duygusalız. Her şeyi uçta yaşıyoruz. Bi de tabi çok biliyoruz, daha doğrusu öyle sanıyoruz. Çok değil 2 yıl önce ayın İzlanda’ya yenip doğrudan Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettiğimizde Milli kahraman yaptığımız futbolcuları, bugün vatan haini ilan ediyoruz. Yani başarıda ve başarısızlıkta ölçüyü kaçırıyoruz, olabildiğinde abartıyoruz. Kazanınca vezir, kaybedince rezilden öteye geçti, kazanınca kahraman, kaybedince hain noktasına geldi bu iş. Birinde tepe, öbüründe dip. Ortası yok. Ya hep, ya hiç. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bakılmıyor bu oyuna. Hani diyoruz ya tepeden tırnağa yeniden yapılanalım diye. Ben derim ki, öncelikle bundan vazgeçmeliyiz, daha doğrusu buradan başlamalıyız.

Rizespor, bizimkileri çok sevdi

Öncelikle Rizespor yönetimlerine teşekkür edelim. Son yıllara baktığımızda teknik direktör tercihlerini ilimizden yapıyorlar. 3 dönem Hikmet Karaman ile çalıştılar. İlkinde 1.Lig Play-Off finalinde kaybettiler, ikincisinde Süper Lig’e çıktılar. Üçüncüsünde ilk sezon takımı ligde bırakmayı başarmış ancak ikinci sezon son maçta düşmesine engel olamamıştı. Bu sezona fırtına gibi girdiler ama maalesef devamını getiremediler. Bir devre Engin Korukır ile çalıştılar. Mustafa Denizli’nin takımı Süper Lig’e taşıdığı sezon yardımcısı İbrahim Üzülmez’di. Şimdi Karadeniz ekibi teknik direktör olarak göreve Üzülmez’i getirdi. Demek oluyor ki, Rizespor, İzmitli teknik adamları çok sevdi.

Sevgili Üzülmez, Ümit Şahin ile birlikte ilk teknik direktörlük deneyimini G.Birliği’nde yapmış ve dikkat çeken performans ortaya koymuştu. G. Antepspor tercihini yanlıştı, bu yüzden fazla ömürlü olmadı. İbrahim Üzülmez ile Ümit Şahin ikilisi şimdi Rizespor’u Süper Lig hedefine taşımak için kolları sıvadı. Karedeniz ekibinin iyi bir kadrosu var. Üzülmez, daha önceki görevinden dolayı camiayı iyi tanıyor. İnanıyorum Karaman’dan aldıkları bayrağı en iyi şekilde taşıyacak ve Rizespor’u hedefe ulaştıracaklardır. İçtenlikle başarı diliyorum.

Top Ağlarda gecesi

Aslında bu hafta Kocaeli TV’deki programı salı veya çarşamba günü yaparız diye düşünüyordum. Zira, malum bu akşam milli maç var. İzlanda’yı yenip, bu akşam finale çıkarız, tüm Türkiye milli maça kilitlenmişken, program yapmanın anlamı olmayacaktı. Ne yazık ki, Millilerimiz İzlanda’ya kaybedip şansını yitirince, daha doğrusu bu akşamki maçın bir önemi kalmayınca, programın gününü değiştirmeye gerek kalmadı. Pazartesi akşamı ekran klasiği Top Ağlarda programı bu akşam yayında olacak. Malum, dün akşamki maçı Kocaeli TV naklen yayınladı. Maçın geniş özetini, röportajlarını yayınımızda bulacaksınız. Sürekli yorumcularımla birlikte ağırlıklı olarak Tarsus maçını masaya yatıracağız. Tabi Gölcük-Darıca derbisini, Birlik-Sancaktepe maçlarını, güncel diğer konuları da değerlendireceğiz. Unutmayın yayınımız 21.00’de başlıyor.