Çok kritik bir galibiyet

Önemli eksiklerimiz vardı, rakip de can derdindeydi. İçerdeki maçlarda, oyunu soğutan, yerden kalkmayan rakipler karşısında zorlanıyorduk. İsmetpaşa Stadı’na doğru yol alırken, bugün işimiz yine çok zor olacak diye düşünüyorduk. Hafta içi maçında tribünler dolar gibi bir beklentimiz yoktu ama hiç değilse sayı 5 binin altına inmez inancındaydım. Beklediğimiz gibi değildi tablo. Maratonun yarısı ile numaralılar doluydu, sayı 3 bin dolayındaydı. Bir önceki hafta zorlu deplasmanda kazanmış, rakiplerin puan kaybının muhtemel olduğu bir günde sayının daha fazla olması gerekirdi. Maraton tribünündeki hodri meydan grubu yine coşkusunu verdi, takımı ateşledi ama atmosfer önceki maçlar gibi değildi.

BU ALIŞKANLIĞIMIZDAN VAZGEÇELİM

“Sen yeşilsin ben siyah” marşı eşliğinde Kocaelispor sahaya üzerinde, “Hep birlikte başarabiliriz” yazılı pankartla çıktı. Yanılmıyorsam üç oldu, bu pankartla çıkıyoruz. Kenetlenme, birlik olma mesajının tekrarlanması, hatırlatılması, bir anlamda uyarı yapılması yerinde. Mutlaka dikkatinizi çekiyordur, her maç rakip takım kadrosu anons edilirken ve talimatlar okunurken maratondan duyulmasın diye yüksek bir ıslık sesi çıkıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Rakip takım futbolcularının okunması, talimatlarla ilgili bilgi verilmesi ne gibi bir rahatsızlık yaratıyor, bunu anlamıyorum. Dilerim ki bu kötü alışkanlığımızdan vaz geçeriz. Bizim tribüne yakışmıyor çünkü.

2’NCİ DAKİKADA GOLÜ YİYORDUK

Maça geçmeden kadrodan da kısaca söz edelim. Nasıl bir 11’le, hangi dizilişle çıkacağımızı öngörmüştük zaten. İki ön libero Mesut ile Sefa’nın yokluğunda Ali Keten öne çıkartıldı. Stoperde Başak’ın partneri Kemal’di. Kanatlarda iki Burak, ileri uçta Oğuzhan, arkasında Sinan. Necip Öztaş’in bir ayağı İstanbul’dadır, takımları, futbolcuları yakından tanır. Kartalspor’un kadrosunun çok genç olduğunu, içerisinde önemli yetenekler bulunduğunu söyledi. Necip Hoca Kartalspor’u överken, az kalsın maçın hemen başında golü yiyorduk. Hem de Necip Öztaş’ın özel yetenek dediği ikili golü yapıyordu. Allah’tan atamadılar ama yüreğimiz ağzımıza geldi.

ARKA ARKAYA POZİSYONLAR BULDUK

Rakip kaleye etkili atağımızı 10’ncu dakikada yaptık. Karambolde Oğuzhan ustalığını konuşturamadı. İlk yarının ortalarına doğru Burak Özbakır orta sahadan suretle ilerledi, önüne geleni çalımladı, yay üzerindeki şutunun şiddeti düşük olduğu için kaleci gole izin vermedi. 28 ile 30’ncu dakikalar arasında, yani 3 dakika içinde üstü üste pozisyonlar bulduk. İlk denemede Sinan akıllı bir plase vuruş yaptı, kaleci son anda köşeden kornere çeldi. O kornerden gelen ortada Sinan bir kez daha yokladı, savunma kale çizgisinden çıkardı. Devamında Sinan’ın al da at dercesine kafayla indirdiği topta Oğuzhan son vuruşu yapamadı.

NEYSE Kİ, SON VURUŞU YAPAMADI

Kocaelisporlu futbolcuların beceri eksikliği, Kartalspor’un şansı oldu. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde çok ciddi bir gol tehlikesi yaşadık. İleriye atılan uzun topta sağ açıktaki Tahsin çok açık ofsayttaydı ama yardımcı devam ettirdi. Kalecimizle karşı karşıya kalan Kartallı genç futbolcu neyse ki son vuruşu iyi yapamadı. Devrenin son dakikalarında 3 dakika arayla rakibin penaltı diye itiraz ettiği iki pozisyon var. Çok net göremedim ama her ikisinde de çarpma olduğu düşüncesindeyim. Hakemin devam kararı doğruldu. Her ikisinde de rakibin itirazı yoğundu, sanıyorum ki bu hakemi etkiledi.

OGUZHAN’A YAPILAN ÇOK AÇIK PENALTIYDI

İlk yarının golsüz geçilmesinin ardından ikinci yarıda daha istekliydik. Oğuzhan’ın şutunda topun direkten dışarı çıkması tribünleri heyecanlandırdı. İlk bir saat geçilirken de, kenar yönetim gidişatı değiştirme adına ilk hamleyi yaptı. Kemal-Özgür değişikliğiyle savunmayı bir eksiltip, forveti bir arttırdık. Bu değişiklik takımı biraz daha öne çıkardı. 71.dakikada ceza alanı içinde Oğuzhan indirildi. Açık bir penaltıydı. Ancak hakem ilk yarının sonlarındaki pozisyonların etkisiyle, sanıyorum ki, telafi etmek için penaltıyı vermedi. Tabi futbolcularımız, taraftarımız buna tepki gösterdi. Üstüne Kartallı futbolcular zaman geçirme işini iyice abartınca gerginlik yaşandı. İçeriye giren bir taraftarın işitme engelli olduğunu öğrendik.

MAÇ GİDİYOR DERKEN, GOL GELDİ

Normalde taraftar sahaya girdiğinde saha kapatma gibi yaptırımla karşılaşılabiliyor. Sahaya girenin işitme engelli olması mutlaka dikkate alınacak, inşallah kapatma verilmeyecektir. Tansiyonun tavan yaptığı süreçte, Sinan rakipleriyle girdiği diyalogda kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmak bu maç için işimizi iyice zorlaştırmıştı, üstelik Altay maçında da Sinan’sız oynamak durumundaydık. Maç gidiyor derken, eksik kaldıktan 2 dakika sonra aradığımız golü bulduk. Sonradan oyuna giren Özgür’un vuruşunda rakibe çarpan top ağlarla kucaklaştı. Dakikalar 77’yi gösteriyordu. 7 dakikalık uzatmayla birlikte geriye 20 dakika kalmıştı ama Kocaelispor’un bu avantajı kaçırması beklenemezdi. Öyle de oldu.

ŞİMDİ ALTAY’I DÜŞÜNME ZAMANI

Mesut, Sefa ve Hamza gibi çok önemli eksiklerle çıktığımız, üstüne son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldığımız bir maçı kazanmak çok çok önemliydi. Rakiplerin deplasmanlardan 4’er golle döndüğü haftada puan kaybı hem farkı açacak, hem de Altay maçı öncesinde moralimizi bozacaktı. Öldük öldük dirildik ama çok şükür bunları yaşamadık. Sanmıyorum ki, bir daha Mesut, Hamza ve Sefa’nın aynı anda olmayacağı bir maça çıkacağız. Üçünün birden oynamadığı maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Başardık. Kritik bir galibiyet aldık. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Şimdi Altay’ı düşünme, İzmir’deki maça odaklanma zamanı.

Görsen farklı düşünüyor

Geçtiğimiz günlerde köşemde, “İzmitli teknik adamların zorlu imtihanları” başlıklı bir yazı yazmış, ateşten birer gömlek giyen Orhan Şerit ve Murat Şahin’e başarı temennisinde bulunmuştum. Sosyal medya hesabımda paylaştığım bu yazıma biri dışında gelen yorumlar İzmitli teknik adamların üstlendikleri görevde başarılı olacakları yönündeydi. Biri tam tersi düşünüyordu. O kişi, Kocaelispor’a futbolcu, teknik adam ve Başkan olarak büyük hizmetleri olan Orhan Görsen’den başkası değildi. Görsen, doğru zamanda, doğru takım tercihi yapmadıkları için İzmitli teknik adamların başarılı olmalarının uzak bir olasılık olduğunu düşünüyordu. Görsen, yorumunda Güvenç Kurtar’ın Kocaelispor’daki tercihlerini de somut bir örnek olarak gösteriyor. Sözü daha fazla uzatmadan Görsen’in yorumuyla sizi baş başa bırakıyorum.

ORHAN GÖRSEN’İN YORUMU:

“Ben başarılı olma ihtimallerinin düşük olduğu kanısındayım. Gönül ister ki, olsunlar. Takımların durumları belli, transfer yaptıramıyorsunuz zamanı değil, mali acıdan kötü durumdalar. Takımı tanıyana kadar lig biter, o yüzden başarılı olmaları çok düşük bir ihtimal. İleride teknik adam olarak hanelerine eksi yazdırırlar ve iyi anılmazlar. Önlerinde canlı bir örnek var; Güvenç Kurtar. Ben bizim şehrimizin yetiştirdiği hocaların bu durumdaki takımlara teknik direktör olarak gitmesinin doğru bir zamanlama olmadığını belirttim, enerjilerini ve birikimlerini doğru zamanda doğru takımda yapmaları kendileri acısından daha iyi olur anlamında yorum yaptım. Bu hocalar bu yorumumu okurlarsa ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Hepsinin başarılı olmalarını ben canı gönülden isterim, çünkü hepsi benim arkadaşım. Evet, Güvenç Kurtar’ı örnek verdim. Kocaelispor’da çok iyi bir kariyer yaptı; çünkü doğru zamanda ve doğru takıma geldi. Sonrası ne oldu? Kariyerini mahvetti. Kocaelispor’dan sonra doğru zamanda ve doğru takıma gitmedi, hepsinde başarısız oldu. Oysaki Kocaelispor’daki başarısını devam ettirseydi daha iyi olmaz mıydı?”