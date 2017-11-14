ÇOK NET: BÖYLE GİTMEZ

Geçen sezon Play-Off finali oynayan takımdan 3’ü banko 6 ismin ayrılmış olması elbette önemli bir güç kaybı yaratmıştı. Ancak elde kalan kadronun da, özellikle bulunduğumuz zayıf grupta Play-Off yarışı yapabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorduk. Ki, Karaköprü ve Aydın karşısında üst üste gelen galibiyetlerle iyice havaya girmiştik. Sonrasında da iyi oyunlar oynadık ama girdiğimiz fırsatları değerlendiremediğimiz için beraberliklere razı olduk. Takımın mücadelesi, arzusu üst noktadaydı ve bu şekilde devam edilmesi halinde gol bölgesindeki şanssızlığın da kırılacağına inanıyorduk. Ne yazık ki, beklentilerin aksi bir gidişatla karşılaştık. Kazanamama psikolojisi takımın moralini düşürdü, teknik ekipten de bir katkı gelmedi, doğal olarak bu durumlar takımın performansına olumsuz etki yaptı. Son üç haftaya baktığımızda kaderine razı, bitik, silik bir takım görüyoruz. Çorum’da, Cizre’de yenilgiyi hak etmiştik, Elaziz maçında da 1 puandan fazlası hakkımız değildi.

UMUTSUZ VAKA GİBİ

Dile kolay üst üste 7 maçtır 3 puanı bir arada göremiyoruz. Öylesine kötü gidişin ardından 12’nci hafta sonunda düşme hattına kadar geriledik. Aslında bu tablo bağıra bağıra geliyorum diyordu. Kuşkusuz ki, öyle panik yapacak, karamsarlığa kapılacak bir noktada değiliz. Ancak gereken tedbirleri almaz, bir an önce bir şeyler yapmaz, bu gidişe seyirci kalırsak sonumuzun kötü olduğu da aşikar. Dün yazdım, yineliyorum. Fatih Kavlak formülü ne yazık ki tutmadı. Bu çok net gözüküyor. Aydın maçını saymayın, çünkü takımla sadece iki idman yapmıştı. O maçtaki galibiyette çok önemli etkisi olduğunu düşünmüyorum. Sonrasındaki tabloya baktığımızda iç acıcı olmadığı ortada. 7 maçta tek bir galibiyet yok. Sonuçlar bir tarafa takımın performansında her geçen gün kötüye gidiş var. Asıl kargı duyulacak nokta da bu. Takım mücadele eder, ister, sonuç kötü olabilir. Bu durumda sabretmek gerekir. Ama takımın son maçlardaki görüntüsü öyle değil. Takım adeta umutsuz vaka gibi.

DİLERİM GEREĞİNİ YAPAR

Doğrusu ben Cizre yenilgisi sonrasında Kavlak’ın “Böyle gitmeyecek” diyerek istifasını vermesini bekliyordum. Ümit Metin Yıldız takım kötü oynamasa da, taraftardan gelen tepki üzerine tamamen takımın menfaatini düşünerek bırakmıştı. Kavlak’ın bırakması için daha önemli gerekçe var, takım gitmiyor. Bakıyorum maçlarda Kavlak’ın beden diline, onun da bir heyecanı yok, havlu atmış gibi. Bu işi zorlamanın bir anlamı yok. Olmuyorsa, kenara çekilmek gerek. Dün akşamki yönetim kurulu toplantısında neler konuşuldu, bugün Başkan ile Kavlak arasındaki görüşmeden ne sonuç çıkacak bilemiyorum, bildiğim daha fazla uzatmamak gerektiği. Dünyanın her köşesinde 7 maç kazanamamış, son üç maç bitik bir görüntü vermiş takımın teknik sorumlusundan beklenen istifa etmesidir. Dilerim gereğini yapar. Tablo çok net, böyle gitmez.

BU TAKIMIN İLACI KORUKIR

Dünkü yazınım sonunda bahsettim, takımın ihtiyaç duyduğu teknik adam getirilmeli, o isim de belli diye. Anlayan anlamıştır. Sözünü ettiğim isim Engin Korukır. Kimse gelmez diye düşünmesin. Oturulup konuşulursa, bence bu iş pek ala olur. Bildiğim Korukır’ın uzun vadeli bir proje dahilinde teklifi kabul edeceği. Yani, Korukır gelsin takımı ligde bıraksın, sonrasına bakarız değil. Gelsin, 2-3 yıllık plan program yapalım, bu takımı üst liglere taşıyalım düşüncesiyle masaya oturulursa Korukır seve seve kabul eder. İnancım odur ki, bu sezon ligde kalmak ve sonrasında yukarılara çıkmak için en isabetli isim Korukır’dır. Camianın büyük bölümünün aynı fikirde olduğundan da eminim. Hadi olmadı Korukır gelmedi diyelim, o vakit altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, Bülent Baturman ve Necip Öztaş isimlerini düşünmek gerekir.

İnancım, iddiam odur ki, kan değişimiyle takım psikolojik olarak ayağa kalkacak, doğru dokunuşlarla da emin adımlarla yol alacaktır. Düşme hattında olmamız kimseyi aldatmasın, ben bu takımın doğru teknik adamla böylesi dengeli bir grupta Play-Off yarışını sonuna kadar kovalayacağı düşüncesindeyim.

Gurur tablosu

Her fırsatta Kocaeli futbolcu kaynağı çok zengin bir ildir diyor, buna sıklıkla örnekler veriyoruz ya. Son çarpıcı örnek Ümit Milli Takımımızdan geldi. Ümit Milliler geçen hafta 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Malta ile karşılaştı. Deplasmandaki maçı Ay-Yıldızlılar 1-0 kazandı. Peki, bu maç için aday kadroya davet edilenler 21 kişiden kaçının nüfus kağıdında doğum yeri Kocaeli yazıyor dersiniz? Tahmin yapın isterseniz. Bir, iki, üç, hadi canım sende diyenleri duyar gibiyim. Üçten bile fazla. Kadroda Kocaelili tam 4 futbolcu vardı.

ERTUĞRUL, SEDAT, MELİH VE CANER

Kimler mi bunlar? Hemen sıralayalım. Gölcükspor alt yapısından yetişen, Bursaspor’da oynayan Ertuğrul Ersoy. Büyükşenir Kağıtspor’dan yetişen Balıkesirspor’da oynayan Sedat Şahintürk, yine Büyükşehir Kağıtspor’dan yetişin Kırıkkale’de forma giyen Caner Koca ve de Demirspor’dan yetişen bu sezon Boluspor’da görev yapan Melih Okutan. Malta maçında Ertuğrul ilk 11’deydi, Melih ile Caner oyuna sonradan girdi. Sedat ise oynamadı.

BUGÜN BELÇİKA İLE MAÇLARI VAR

21 kişilik kadroya 4 futbolcu vermek Kocaeli ili için büyük gurur olsa gerek. Düşünün bunlar yakın geleceğin A Milli takım adayları. Gözüken odur ki, uzun yıllar sonra yakın bir zamanda A Milli takımda doğum yeri Kocaeli yazan bir veya birkaç futbolcu olacak. Bu arada unutmadan, 4 Kocaelili yeteneğin yer aldığı Ümit Milli Takım elemelerde bugün Belçika ile oynayacak. Saat 17.00’deki maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Gözünüz Millilerde, bizimkilerde olsun.

HARİKA ÇOCUKLAR- Ümit Milli takımdaki Kocaelili futbolcular soldan Melih, Sedat ve Caner birlikte.

