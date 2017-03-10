Çok önemli bir cihaz için protokol

Sağlık Bakanlığı adına Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü arasında Radyasyon Onkolojisi hizmetleri, eğitim araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda kullanılacak olan LINAC (Radyoterapi) Cihazı İşbirliği Protokolü dün imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATI

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen törende, protokole Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney imza koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl KOÜ’ye yaptığı ziyaret sırasında konu gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak bu önemli cihazın temini için talimat vermişti.