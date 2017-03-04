Çarşamba akşamı The Ness Otel’de, Ustalarla Nostalji Gecesi’ndeydik. Futbol Antrenörleri Derneği 2-3 yılda bir yapıyor bu organizasyonu. Ustaların dördüncü buluşmasıydı. Bu tür geceleri önemserim ve mutlaka orada olmak isterim. Baştan belirtelim ki, öncekiler gibi çok özel bir geceydi. Tahsis edilen salon hemen hemen doluydu. 62 yaş üstündeki antrenörlerin büyük bölümü oradaydı. Tabi Metin Türel, Tınaz Tırpan, Rasim Kara gibi A Milli Takımda görev yapmış, Bursasporlu Sedat 3, Beşiktaşlı kör Tuğrul gibi bir döneme imza atmış isimler de geldi. TRT ekranlarındaki spor programlarından tanıdığımız Gölcüklü Erdoğan Arıkan da onur konuklarından biriydi. ASKF’nun kurucu ve onursal Başkanı, taban Birlikleri Başkan ve yöneticileri tam kadro bu özel gecedeydi. Her ne kadar duayen antrenörlerin gecesi olsa da, Mete İnan, Fahri Tan gibi eski hakemler de davet edilmişti.

ESKİ DOSTLAR, ESKİ DOSTLAR

Eski Dostlar şarkısı eşliğinde salondan içeriye adımımızı attık. Ebediyete göçenler için saygı duruşunda bulunup istikbal marşımızı hep bir ağızdan söyledi. Can Demirkıran’ın sunumunun ardından, Dernek Başkanı Remzi Demirer ile derneğin kurucusu Nasut Kayalı Ağabeylerin konuşmalarını dinledik. Sonrasında gecenin en özel, en anlamlı dakikaları başladı. Eski fotoğraflarla derlenen slayt gösterisini pür dikkat izledik, eskilere gittik. Önce Ferruh Duygu, Avni Kalkavan, Cevdet Demirkıran, Basri Çalık ve daha birçok ebediyete göçen ismin fotoğrafları sergiledi, hepsini rahmet ve özlemle andık, ardından insanlar yaşarken de hatırlanmalı başlığıyla Nasut Kayalı, Süha Erbirsin, Şener Dal, Savaş Vardoğan ve daha birçok ustanın fotoğrafları sıralandı.

BİNLERCE FOTOĞRAF KARESİ

15 dakika içinde binlerce fotoğraf karesi geçti önümüzden. Kent futbolunun 50-60 yıllık tarihi ortaya serildi. Belli ki, sağlam bir fotoğraf arşivi tutulmuş, uzun süreli ve yoğun bir uğraş verilmiş. Şiirsel anlatımlı seslendirme harikaydı. Bizi çok eskilere götüren, hüzünlendiren slayt gösterisinin ardından geceye katılan özel konuklara birer plaket verildi. Bu sırada kürsüye çıkan Erdoğan Arıkan, duygularını dile getirirken, “Benim için çok özel bir akşam. Çok önemli spor organizasyonlarını sundum, inanın bu kadar heyecanlanmamıştım” dedi. Arıkan, Gölcük Dumlupınar’daki futbolculuk günlerinden, antrenörlerinden, takım arkadaşlarından söz etti, bugünkü konuma gelmesinde Kocaeli spor basısının önemli katkısı olduğunun altını çizdi. Arıkan ilk antrenörü Remzi Demirer’in üzerinde çok emeği olduğundan söz edip, esprili şekilde dönemin Dumlupınarspor teknik direktörü Yılmaz Tuncel’e kendisini A takıma almadığı için sitemde bulundu.

FACİADAN KURTULAN İKİ İSİM

1 Mart aynı zamanda Üsküdar faciasının 59. yıl dönümüydü. Gecede Üsküdar faciasında yaşananlar anlatıldı, ölenlere rahmet dilendi. Üsküdar faciasından kurtulan iki isim de salondaydı. Yılmaz Tuncel, namı diğer Çiçi Yılmaz o zaman Meslek Lisesi’nde okuyormuş. Normalde o vapurla Gölcük’e dönecekmiş ancak o gün öğleden sonra maçı olduğu için İzmit’te kalmış, öyle kurtulmuş. O günlerin en yakın şahidi Nasut Kayalı ağabey kitabında bundan söz etmiş. Bir dönem Gölcük Belediye Başkanlığı yapan Şaban Aktürkoğlu ise verilen ödevi yapmadığı için o gün okula gitmemiş, dolayısıyla o vapurda yokmuş. Her ikisi de şimdi 70 yaş üzerinde. Ellerinden öpüyorum. Allah daha uzun ömürler versin.

EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

Nostalji gecesinde daha sonra Süper Lig ve 1.Küme’de başarılı olan takımların teknik adamlarına birer şilt takdim edildi. Sezona imzasını atan teknik adamlar onuru edilmiş oldu. Bu vesileyle şampiyonluk ve Play-Off başarısına imza atan teknik adamları ben de kutluyorum. Gecede en son tüm isimler gruplar halinde sahneye davet edilerek derneğin hediyesi olarak birer fincan takımı takdim edildi. Basın mensupları da unutulmadı. Yaklaşık 3 saat süren son derece nezih bir geceydi. Unutulmaz gece uzun bir süre konuşulacaktır. Remzi Demirer başta olmak üzere tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum. Aramızdan ayrılan tüm futbol antrenörlerine bir kez daha rahmet diliyor, hayatla olanlara da sağlıklı uzun ömürler temenni ediyoruz.

Gönlümden geçen

Amatör futbolda bugün çok önemli bir mücadelenin startı verilecek. 1.Küme’de üç takımın direkt Süper Lig’e çıkışının ardından şimdi gözler Play-Off’a çevrilmiş durumda. 6 takımın yer alacağı mücadele bugün başlayacak. Öncelikli olarak şampiyonlar Arepçeşme, Diliskelesi ve Sedat TEK Spor’u kutluyorum. Play-Off’ta 6 takımı çok çetin bir yarışın beklediği çok açık. Zira hepsinin hedefi de Süper Lig. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından 2 takım Süper Lig’e adını yazdıracak.

ALTI TAKIMI DA KUTLUYORUM

Bu noktada önemli bir önemli hususu hatırlatayım. Mutlaka üst ligden çekilen olur, üçüncü veya dördüncü olursak da çıkarız diye düşünenler olabilir. Geçen sezon öyle olmuştu çünkü. Ancak sezon başı İl Tertip Kurulu karar aldı, çekilen takımların yerine alım olmayacak, lig eksik oynanacak diye. Yani statüde belirtildiği gibi Play-Off’tan iki takım çıkacak, sonraki derecelerin şansı olmayacak. Takımlar buna göre hareket etsinler. Elbette altı takımı da kutluyor, Play-Off için başarı diliyorum. İyi olanlar kazansın, Süper Lig’i hak edenler çıksın.

İLÇE TAKIMLARI ÖNCELİĞİM

Hangi iki takım hedefi yakalarsa yakalasın, alkışlayacağız. Ancak gönlümden geçeni de burada paylaşmak isterim. Play-Off’ta ilçe adını taşıyan iki takım var, biri Karamürselspor, diğeri Başiskele Belediyespor. Bu meslekte yıllardır aynı şeyi savunurum, ilçe takımları yol alsın, çünkü onların önü açıktır dedim. Bu yüzden öncelikli olarak Karamürselspor ise Başikkele Belediyespor’un Süper Lig’e çıkmasını isterim. Her iki ilçenin de en üst lige yakışacaklarını, daha büyük hedefler kovalayacaklarını düşünüyorum.

DOSTÇA MÜCADELE OLSUN

Suadiye futbolun çok sevildiği bir mahalle, 10 yılı aşkın süre kent futbolunda büyük fırtınalar estirmişlerdi. Bir sessizlik döneminin ardından yeniden ayağa kalkmak istiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Bağçeşmespor alt yapıya önem veren güzide bir kulüp. Uzuntarla ve Kireçocakları’nın işi bu noktaya getirmiş olmaları çok önemli bir başarı. Diliyorum dostluk içerisinde bir yarış olur, işin sonunda Süper Lig’i kaldırabilecek, daha üst hedefleri zorlayabilecek potansiyele sahip kulüpler ilk 2 sırada olur.