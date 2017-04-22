Çok şaşırdım

Önceki gün bir duyum aldım, önce doğru değildir diye düşündüm. Sağlam kaynaklardan soruşturdum. Ne yazık ki aldığım duyum gerçekmiş. Doğrusu şaşırdım. Haberini spor ana sayfamızda göreceksiniz. Gölcükspor’da futbolcular primler ödenmedi diye idmana çıkmak istememiş. Teknik heyet çaresiz önce idmanı ertelemiş, ancak sorun çözülmeyince futbolcular ikinci antrenmana da çıkmamış. Perşembe günü Kırmızı-Siyahlılar antrenman yapmadı, yapamadı. Hem de Play-Off yolundaki kritik bir maç öncesinde.

İDMANA ÇIKMADILAR

Pek çok kulüpte bu tür sıkıntılar hep olmuştur ancak uzun yıllardır ben Gölcükspor’da maddi bir sorun olduğunu görmedim, duymadım. Hatta Kırmızı-Siyahlıları ayağını yorganına göre uzatan,sözünü zamanında yerine getiren, futbolcuyu hiçbir şekilde mağdur etmeyen bir kulüp olarak biliyoruz. Bu yönüne hep takdir etmişizdir. Ancak bugünkü durum hiç öyle değil. İş futbolcuların idmana çıkmamaları boyutuna bile gelmiş ki, son derece düşündürücü.

DİLİYORUM SORUN AŞILIR

Kırmızı-Siyahlı kulübe TFF’den önemli bir kaynak geliyor. Gölcük Belediyesi’nin de ciddi bir desteği söz konusu. Bir yönetim kurulu var, onların da ellerini ceplerine attığını düşünüyoruz. Bu durumda prim ödemelerinin yapılamaması, futbolcuların idmanı protesto edecek duruma getirilmesi şaşırtıcı bir durum. Diliyorum ki, sorun aşılır ve futbolcular kafaların rahat bir şekilde yarınki Bayburt maçına çıkar. Tabi yönetimin konuyla ilgili bir açıklama yapmasını da bekliyoruz.

Akmeşesspor’a çok sevindim

2.Amatör Küme’de sezonun sonlarına gelindi. Şampiyonluk birer birer belli oluyor. Kuşkusuz ki, gruplarını birinci bitirip üst lige çıkan tüm takımları kutluyorum. Ancak Akmeşesspor’un şampiyonluğuna ayrıca sevindiğimi belirtmek istiyorum.

SEVİNMEYİ EN ÇOK ONLAR HAK EDİYOR

Akmeşe merkeze uzak, nüfusu az mahallelerimizden biri. Hizmet alımı konusunda sıkıntı yaşadıkları da herkesin malumu. Bunun en önemli göstergesi, tüm kent yıllar önce doğalgaza kavuşmuşken, Akmeşe bekliyor. Sıkıntı içerisindeki Akmeşe halkı futbol takımının şampiyonluğuyla büyük moral buldu. Kuruluşu çok eski olmasa da, bu ilk şampiyonluk, başka bir anlamda tarihi başarı mahallede bayram havası yaşatıyor. Başta yönetim kurulunu, teknik sorumlu Cihan Özkul kardeşimi, futbolcuları, tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Akmeşe’ye Akmeşespor’a bu şampiyonluk hayırlı olsun. Gönüllerince sevinebilirler, bunu fazlasıyla hak ettiler. 1.Amatör Küme için de kendilerine başarılar diliyorum.

YUVACIK İLE KADIKÖY GERİ DÖNÜYOR

Bu yıl amatör futbolda Başiskele ilçe adeta patlama yaptı. Doğantepe BAL’ın eşiğinde, Başiskele Belediye tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıktı. 2.Küme’de de Yuvacıkspor şampiyonluk ipini göğüsledi. 80’li yılları bilirim en üst amatör ligde Yuvacıkspor fırtınası eserdi. Sonra duraklama dönemine girdiler, an alt kümeye kadar indiler. Şimdi yeniden eski günlere dönüş için adım attılar. İnanıyorum ki, 1.Küme Yuvacıkspor camiasını kesmeyecek, daha ileriye de gideceklerdir. Aynı şekilde bir döneme imzasını atan Kadıköyspor da geri dönüyor. Gölcük Şirinköyspor, gençlerle zafere ulaştı ki, bence çok önemli, değerli. Bazı gruplarda şampiyonluk düğümü son maçlara kaldı. Merak ve heyecanla o sonuçları bekleyeceğiz. Bittiğinde şampiyonlarla ilgili kutlamalarımıza devam ederiz.

Bu maça yürek dayanmaz

Amatör kümede bugün kelimenin tam anlamıyla final niteliğinde bir maç var. Süper Lig Play-Off’ta son iki haftaya girerken Nusretiye, Derince Belediye Demir karşısında son kozunu oynayacak. Kartepe ekibi kazanırsa umudunu son maça taşıyacak, belki de BAL vizesi alacak. Derince Belediye Demir’e kalan iki maçta 1 puan yettiği için çok rahat. Tabi bu maç Doğantepe’yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bordo-Mavili ekip eğer Nusretiye takılırsa bugün alacağı üç puanla BAL’ı garantileyecek. Tüm gözler bugün Derbent sahasında olacak. Her iki takım taraftarı ile birlikte futbolseverlerin maça büyük ilgisi bekleniyor. Derbent sahası tarihi günlerinden birini yaşayacak. Bir aksilik olmazsa, ben de orada olmak istiyorum. Böylesi önemli bir maç kaçmaz. Öncelikle sonuç ne olursa olsun dostça bir mücadele olmasını istiyorum. Tabi hakem faktörünün skora etki etmemesini, hak edenin kazanmasını da diliyorum.

Dualarımız İzzet Amca için

Hayatını çocuklara, gençlere adamış, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadeleler vermiş, büyük fedakarlıklar yapmış özel biridir İzzet İbiş. Yeniyalı Barbarosspor Kulübü’nün efsane ismi, Başkanıdır. Eli öpülecek, anıtı dikilecek spor adamıdır.

Yaşı 70’i çoktan geçmiş olmasına rağmen yakın zamana kadar sahalarda, gençlerin yanındaydı. İzzet Amca bir süredir rahatsız. Ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor, evinden pek çıkamıyor. Son günlerde durumunun biraz ağırlaştığı haberlerini aldık. Allah’tan şifa diliyoruz, dualarımız onunla. Çok seveni vardır, çok kişiye iyilik etmiş, pek çok genci kötü alışkanlıktan kurtarmıştır. Severlerinin hayır duaları ile inşallah hastalığını anlatıp yeniden çok sevdiği evlatlarının başına geçecek.