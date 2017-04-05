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Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

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Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi kapsamında 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05.04.2017 tarih ve 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname kapsamında 31 hakim ve savcının görev yeri değişmiştir” denildi.

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