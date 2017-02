Çok büyük fırsat teptiğimiz Van deplasmanı sonrası hafta içi mesaisinde İzmit’te sezonun 24. müsabakasında ligin can çekişen ekiplerinden Manavgatspor'u konuk ettik, ilk yarı orada oynanan maçı kaybetmiştik. Bu maçta Manavgatspor adına alınacak bir mağlubiyet demek büyük ölçüde amatöre düşmek anlamına gelecekti, bizim açımızdan bir puan kaybı demekte şampiyonluk şansımızın hemen hemen 0'a inmesi demek olacaktı. Hafta içine ve bu ciddi soğuğa rağmen hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Van da yedek olan Sinan ve Burak Süleyman ilk 11'e alınmış, Mert Yavuz yedeğe çekilmişti, takımın dinamosu dediğimiz Mesut ise kart cezalısıydı. Rakip Manavgat deplasman tablosu çok kötü olan bir takım, maça beklediğimiz kadar baskılı başlayamadık, ilk 10 dakika sahamızdan çıkmakta zorlandık ancak daha sonra topu ayağımıza alabildik, rakip Manavgat fizik gücü kuvvetli ancak yetenek olarak çok kısıtlı oyunculardan kurulu bir ekip, yerden kısa paslarla ve yetenekli oyuncularımızın kıvrak çalımları ile sonuca gitmeyi denedik, dakika 13'te Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı pozisyonu değerlendiremedi ilk ciddi atağımızdı, ardından dakika 19'da Burak Özbakır ceza sahasında düşürüldü bence net penaltıydı. 20 dakikayı gol yemeden geçiren Manavgat bu dakikadan itibaren yavaş hareketlerle oyunu soğutmaya başladı. O dakikadan itibaren bizde hakimiyeti ele aldık ancak defansında çok önde olması arkaya atılan toplarda anlık Manavgat tehlikeleri doğurdu. Dakika 45'te devreye önde girme şansı yakaladık ancak Oğuzhan altı pastan diziyle vurunca bu golde kaçtı ve devreye 0-0 girdik. Özbakır ve Süleyman’ın çok fazla kanatlara sıkıştığı bir ilk yarı oldu, ikinci yarıda bunu değiştiremedik, pozisyon kısırlığının nedenlerinden birini buna bağlıyorum. Dakikalar 60'ı gösterdi, hala golü bulamamanın baskısı üzerimize çökecekti Burak Süleyman’ın çok akıllıca ara pası Oğuzhan'ı kaleci ile karşı karşıya bıraktı Oğuzhan bu kez affetmedi ve golü bulduk. Golden sonra Metin hoca orta sahada top tutulması adına Mert'i oyuna soktu. Çok şükür kalan dakikalarda bir kaza golü yemedik ve 3 puanı aldık. Aslında herkesi daha gollü bir galibiyet beklese de artık hem yukarılarda hem aşağılarda her takım canla başla oynuyor. Biz 3 puana bakalım, Gölcük'ün Sancaktepe ile beraber kalması da güzel oldu, pazar günü bir başka ateş hattında can çekişen ekip olan Kütahya’ya konuk olacağız inşallah oradan da 3 puanla dönüp sonuna kadar takibi devam ettireceğiz.