“Çok zor maçı kazandık”

Kütahyaspor deplasmanındaki galibiyetin ardından Başkan Bahri Yavuz, teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız ile futbolculardan Oğuzhan ve Murat Başak değerlendirmede bulundular.

YAVUZ: “YOLA DEVAM”

“Rakibimiz can derdinde uğraşıyordu, onlar için kırılma maçıydı. Yenilmemek için sahaya çıktık, kazanıp dönüyoruz. Sancaktepe’nin 5 Mart’a kadar puan kalıplarına devam edeceğini söylemiştim daha önce. Bu süreç devam ediyor. Teknik ekibimize, futbolcularımıza, buraya gelen taraftarımıza galibiyet için teşekkür ediyorum. 2-1’den sonra ciddi bir sıkıntı yaşadık. Rakip kalabalık adamla saldırdı, biz de geriye yaslanınca çok pozisyon verdik. Kenar yönetimin ileriye gidin dediğini ben tribünden duyuyorum ama maç psikoloji, stresten bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Geriye dönüş bu maçı çevirmek, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek önemliydi. Yolumuza devam ediyoruz. Bizi çok iyi ağırlayan Kütahyaspor yönetimi ve taraftarına teşekkür ediyoruz”

YILDIZ: “PENALTI KIRILMA ANI”

“2-1’lik galibiyetle dönüyoruz. Sıkıntı yaşadık ama bu baskı, sıkıntı artacak, buna alışmalıyız. Kazandığımız penaltı kırılma anıydı. Gol yapsak rakip havlu atacaktı, kaçırınca dirençleri arttı, yüklenmeye başladı. Çok iyi savunma yaptık, kalecimiz de günündeydi, özellikle son topu çıkartarak takımı ipten aldı. Sonuçta skoru korumayı bildik. Mücadele ederseniz istediğinizi alırsınız. bu takım 10 hafta önce de iyiydi, şimdi de iyi. Her zaman söylüyorum, karakterli futbolcu grubuna sahibiz. İnançla, azimle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Penaltı pozisyonunda kimin atacağıyla ilgili küçük bir sorun oldu. Bu maç için penaltıcımız Burak Süleyman’dı, bunu maç öncesinde kaptan Hamza’ya söyledim. Diğer futbolcular bilmediği için kısa süreli bir belirsizlik yaşandı, ancak sıkıntı yok”

OĞUZHAN: “TARAFTARA ARMAĞAN”

“Öncelikle tüm arkadaşlarımın yüreğine sağlık. İhtiyacımız olan üç puanı aldık. Zor oldu ama bu doğaldır. Herkesin herkesi yenebileceği bir ligdeyiz. İlk yarıyı önde bitirdikten sonra farkı ikiye çıkarma avantajını kullanamayınca rakip baskı kurdu, bizim için son yarım saat sıkıntılı çekti. Önemli olan skoru koruyabilmekti, bunu başardık. 2 gol attım tabi ki mutluyum ancak önemli olan takımın kazanmasıydı. İlk golde topu uzak köşeye vuracaktım baktım kaleci o tarafa gidiyor, son anda karar değiştirip yakın köşeye vurdum. İkinci golde arkamda rakip vardı, sağ çaprazdan dönerek vurdum. Bu galibiyeti buraya kadar gelerek bize destek olan taraftarımıza armağan ediyorum”

BAŞAK: “YOLUN SONU AYDINLIK”

“Müsabakanın zor geçeceği belliydi, çünkü rakip düşme derdiyle uğraşıyor. İlk yarıda oyunun hakimiydik, ilk golü yedik ama hemen karşılık verdik. 2-1 önde başladığımız ikinci yarının 15-20 dakikasında da golü düşünen bizdik. Nitekim penaltı kazandık, atsak maçı bitirmiştik atamayınca ilerleyen dakikalar zor geçti. Ev sahibi can havliyle saldırdı ancak onlara gol izni vermedik. İstediğimizi alarak dönüyoruz. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yönetime, bizi yalnız bırakmayan taraftara ve basınımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolun sonu aydınlık, bundan kimsenin kuşkusu olmasın”