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Çöken istinat duvarında tahliye işlemleri başladı

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Çöken istinat duvarında tahliye işlemleri başladı
Dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle yıkılan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarın verdiği hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Başiskele ilçesi Yeşilyurt mahallesi Turgutlu dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle istinat duvarı çökmüştü. İnşaat çalışmaları yeni tamamlanan bir sitenin çevresindeki yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, park halindeki bir otomobilin ise üstüne yıkılmıştı. Yıkılan duvarın siteye verdiği hasar ise gündüz saatlerinde daha belirgin hale geldi. Duvarın yıkılması sonucu bir otomobil tonlarca ağırlıktaki beton blok ve toprak yığını altında kalırken, duvarla yıkılan bir elektrik direği ise sitedeki bir binaya ok gibi saplandı. 

Yıkılan istinat duvarı nedeniyle Başiskele Belediyesi ekipleri siteye giden yolu güvenlik şeridiyle çevirerek araç girişlerine kapattı. Duvarın çöktüğü sitede oturanlar güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de yıkılan direklerin tamiri için çalışmalarını sürdürüyor. Bina içindeki toprak yığının kaldırılması için ise kısa sürede çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Duvar yıkıldı otomobil altında kaldı

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