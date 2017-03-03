Çokyaşar:"Roman açılımının meyvelerini almaya başladık"

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan Roman açılımının meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "İstihdam, eğitim, aile ve gençlik projeleri geliştirerek, Romanların birer donanımlı vatandaş olması için çalışıyoruz. Aslında biz vatanın bütünlüğü için mücadele veriyoruz." dedi.

Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Romanlar olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Bu ülkede özür dilenmesi gereken bir millet varsa, ben devletim adına Roman kardeşlerimizden özür diliyorum." dediği gün olan 14 Mart'ı Türkiye'de "gerçek Romanlar Günü" olarak kabul ettiklerini söyledi.

Dünyada Romanlar Günü'nün 8 Nisan'da kutlandığını ancak bu tarihin Türkiye Romanları için bir esprisinin olmadığını dile getiren Çokyaşar, "Biz hiçbir karşılığını göremedik. Türkiye'de ne zaman Roman açılımı gerçekleşti, Romanlar seslerini duyurmaya başladı? 14 Mart Romanlar Günü'nün ilkini 2015'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Çanakkale'de kutlamıştık. İnşallah kısmet olursa bu yıl Külliye'de, Cumhurbaşkanımızla kutlamak istiyoruz. Roman vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızla Külliye'de buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Roman açılımının meyvelerini almaya başladık"

Çokyaşar, "14 Mart Romanlar Günü'nü Anlamak" adı altında yapmayı planladıkları çalıştayda, Romanların sorunları ve çözüm önerilerini de tartışacaklarını ve toplantıdan çıkan sonuçları kitaplaştırıp, ülke genelindeki kamu kurumlarına ve STK'lara göndereceklerini anlattı.

Romanlar Günü'nün, Türkiye'deki Romanlar federasyonları ve derneklerince düzenlenecek etkinliklerle, büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Çokyaşar, şöyle devam etti:

"Roman açılımının meyvelerini, Roman dernekleri ve STK'lar almaya başladı. Roman STK'lar, devletin herkese sunduğu imkanlardan faydalanabilecek düzeye geldi. Arkadaşlarımız ciddi projeler üretiyor. Bu projelere ilgili bakanlıklarımız büyük destek veriyor. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın desteklediği projelerimiz de var. Özellikle Romanların istihdamıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı 'Roman Kadınların İkinci Baharı', 'Roman İstihdamı', 'Bilinçli Aile, Bilinçli Toplum', 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi' (RAKKAS) gibi önemli projeler var. Roman gençlerinin istihdam edilmesine yönelik kurslar düzenleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca desteklenen sosyal projelerimiz de var."

- "Romanların donanımlı vatandaş olması için çalışıyoruz"

Art niyetli kişilerin en çok eğitimsiz ve işsiz insanları kullandığına dikkati çeken Çokyaşar, "İstihdam, eğitim, aile ve gençlik projeleri geliştirerek Romanların birer donanımlı vatandaş olması için çalışıyoruz. Aslında biz vatanın bütünlüğü için mücadele veriyoruz. Biz sadece Romanlar için çalışmıyoruz. Yaptığımız her iş bu milletin bütününe fayda getiren, devletin çıkarlarına uygun şeyler. Biz Roman ırkçısı olarak kurmadık derneklerimizi. Biz bu ülkeye, bu millete hizmet için kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çokyaşar, Romanların bazı sorunlarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, kentsel dönüşümü, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerde onlarla mutabık kalarak yapması gerekir. Romanların, TOKİ ile işbirliğinde ev sahibi yapılması gerekiyor. Çoğunun düzenli ve sürekli gelir getirecek bir işi yok. Sen alıyorsun bir apartman dairesine oturtuyorsun. Elektriği, suyu, doğalgazı... Ay sonu faturaları ödeyemiyor. Bundan korktuğu için gecekondudan ayrılmak istemiyor."

- "Üniversiteye giden Roman gençlerine destek olunmalı"

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Romanların eğitim oranlarında, özellikle üniversiteye giden Roman gençlerde artış var ancak bu yeterli değil. Bu konuda destek gerekiyor. Başbakanlık tarafından liseyi bitirip, üniversiteye gitmek isteyen Roman gençlerine karşılıksız burs verilmeli. O zaman eğitimli gençlerin istihdamı daha kolay olur. Üniversite bitiren gençlerimiz var. Onların kamu kurumlarında istihdam edilmesi, genç kuşakların önünü açacaktır."