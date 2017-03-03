Çolakoğlu:"DOST Birliği takdire şayan bir seçim olur"

"DOST Birliği'nin sadece Bulgaristan'da yaşayan Türkler için değil, Bulgaristan siyaseti açısından da önemli bir artı olduğunu düşünüyoruz çünkü, izledikleri siyaset ırk ayrımına dayanmıyor. Halka hizmet etmek için yürütülen bir siyaset söz konusu"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, DOST Partisi ile Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ittifakıyla kurularak 26 Mart 2017 erken genel seçimlerine katılacak DOST Birliği'nin "takdire şayan bir seçim olabileceğini" söyledi.

Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılının aralık ayının son döneminde Lütfi Mestan'ın kendi partisinden illegal şekilde ihraç edildiğini anlattı.

Daha sonra onunla beraber gelen milletvekillerinin DOST hareketini başlattığını ifade eden Çolakoğlu, DOST Partisi'nin hızlı bir örgütlenme içine girdiğini, bunu hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de sürdürdüğünü dile getirdi.

Çolakoğlu, "Bu son seçimler birliğin olduğunu gördük. DOST Birliği altında Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) de DOST Partisi'yle hareket ederek 26 Mart'taki seçimlere giriyor. Burada önemli bir birliktelik sağladılar. Buralarda üyelerimizden ve çifte vatandaş olan göçmenlerden aldığımız izlenimler de bu birleşmenin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu, DOST Partisi'ne zaten cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüksek destek çıkmıştı. Bu desteğin artacağını görüyoruz." diye konuştu.

- "DOST Birliği, Bulgaristan siyaseti açısından da önemli bir artı"

Milletvekilliği adaylığından dolayı Bulgaristan'ın kuzeyindeki bazı kasabalarda belediye seçimlerinin yenilendiğini aktaran Çolakoğlu, bu seçimlerde DOST Birliği'nin güzel sonuçlar aldığını dile getirdi.

Bayram Çolakoğlu, bu durumun DOST Birliği'nin tabanda tuttuğunu gösterdiğini, çifte vatandaşların ek seçim sandığı açılması için başvuruda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de kendilerine destek veriyoruz. Bizim yaptığımız gözlem, cumhurbaşkanlığı seçimi DOST Partisi'nin ilk seçimiydi aslında, bir anlamda provasıydı, oradaki başarının artarak devam edebileceğini görüyoruz. DOST Birliği'nin sadece Bulgaristan'da yaşayan Türkler için değil, Bulgaristan siyaseti açısından da önemli bir artı olduğunu düşünüyoruz çünkü, izledikleri siyaset ırk ayrımına dayanmıyor. Halka hizmet etmek için yürütülen bir siyaset söz konusu. Üyelerinin yüzde 20'si Bulgar, diğer seçmenlerin de önemli ölçüde desteği var. Bulgaristan siyasetine önemli bir kalite getireceğini düşünüyoruz."

- Bulgaristan siyasetine renk gelecek

Çolakoğlu, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 1985'te değiştirilen isimlerini ilk zamanlar mahkeme kararıyla geri almak durumunda kaldığını anımsatarak, sonra da idari başvurularla geri aldığını, DOST Partisi'nin bu konuya dair de çalışmaları olduğunu ifade ederek, "Mecliste ve hükümette yer alması gibi durumlar olduğunda bu çok daha kolay olacak. Onların bu konuda gayretli çalıştığını görüyoruz. Herkesin seçme ve tercih hakkı var. Bizler hem Türkiye hem de Bulgaristan'da sahada gördüğümüz kadarıyla ve oranın siyasetini izlediğimiz kadarıyla DOST Birliği'nin takdire şayan bir seçim olacağını, tercih edilebilecek bir koalisyon olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

DOST Birliği'nin iyi bir milletvekili sayısıyla mecliste yer aldığı takdirde bunun Bulgaristan siyasetine renk getireceğini belirten Çolakoğlu, Bulgaristan'daki halkın problemleriyle ilgili ciddi öneriler geleceğini söyledi.

Çolakoğlu, birliğin Bulgaristan'ın tüm vatandaşları ve haksızlığa uğramış bunların başında da Türklerle ilgili hakları temine yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

Türkiye'de oy kullanacak vatandaşların internet üzerinden ilgili seçim bölgelerine isimlerini kaydettirmeleri gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, sözlerini, "İsim kaydettirmeden de oy kullanabilir ama dilekçe yaz, imzala gibi uzun süreçler oluyor. Zaten kısıtlı sandık var. Listeye kendini kaydettirirse internet üzerinden hızlı şekilde oyunu kullanabilir. Bu seçimlerde, Türk azınlığın da DOST Birliği çatısı altında olduğu bir birlik hareketinin ivme kazanmasını bekliyoruz." diye tamamladı.