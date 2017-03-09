Çolakoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında Bulgaristan Türkleri, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş göçmenler ve onların davasının bir aracı olan DOST Partisi hakkında sarf ettiği sözlerin yanlış ve mesnetsiz ifadelerle dolu olduğunu savundu.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye girişinin yasak olduğunu ifade ettiği ve 'Türk Vatandaşı' dediği Erdinç İsmail Hayrula Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Sadece Bulgaristan vatandaşıdır. Ayrıca Bulgaristan'da erken seçim münasebetiyle meclis feshedildiğinden bu kişi milletvekili de değildir, Bulgaristan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı da değildir. Üstelik Hak ve Özgürlük Hareketi mensubu belediye başkanı, siyasetçi ve muhtarlar Türkiye'de halihazırda çifte vatandaşlar arasında propaganda yapmaya devam etmektedirler." ifadesini kullandı.

DOST Partisi'nin Bulgaristan Türklerinin öncülüğünde kurulduğuna işaret eden Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Dost Partisi, tüm Bulgaristan vatandaşları ve Türklerin demokratik, ekonomik ve kültürel haklarının temini için siyaset yapan bir partidir. Gücünü halktan almaktadır. Bulgaristan Türklerinin davasında, siyasi temsil mecrası olan DOST Partisi'ni Türkiye'nin iç siyaset malzemesi yapmak, Bulgaristan Türklerini, onların davasını, mücadelesini anlamamak, önemsememek ve bilmemektir. Bizim kökenimiz Türktür, Türk ve Müslüman doğduk, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı idik, göç etmek zorunda kalıp anavatana gelince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduk. Yedi asrı aşan bir süredir Bulgaristan'da yaşayan Türkleri tanımayan, bilmeyen bir siyasi parti genel başkanının bu sözleri karşısında bizler hayrete düşmekteyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu sarf ettiği sözlerinden ve Bulgaristan Türkleri hakkındaki bilgisiz ve duyarsızlığından dolayı kınıyor, kendisini Bulgaristan Türklerinden özür dilemeye davet ediyoruz."