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Çölyak Derneği Glutensiz Kampa katıldı

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Çölyak Derneği Glutensiz Kampa katıldı
İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği tarafından Kandıra Sarısu Gençlik Parkı’nda Glutensiz Kamp düzenledi.

Dernek Başkanı Nesrin Atar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen kampa dernek üyesi çocuklar ve aileleri katıldı. Dernek Başkanı Atar etkinlik hakkında bilgi vererek, “Gecen yıl ilkini düzenlediğimiz kampımızın bu yıl ikincisini düzenledik. İzmit Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Adana, Malatya ve Urfa’dan misafirlerimiz var. Kampımızda tamamen glutensiz besinler tüketeceğiz. Cuma gününe kadar sürecek olan kampımıza 45 kişi katildı.” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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