Çölyak Komisyonu 2’nci kez toplandı

Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu ve Türkiye’ deki dernek Başkanları 4 Mayıs 2017 de derneklerin girişimleri sonucunda milletvekillerinin desteği ile TBMM önerge verilerek kabul görüp kurulan "Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu’nun 2’nci toplantısına katıldı. Toplantıyı Çölyak komisyon Başkanı İsmail Tamer yönetti. Komisyon çarşamba günleri toplanarak çalışmalarını sürdürecek.

Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, “Çölyak ve pku hastaları günlük yaşantıların da ekonomik, psikolojik ve sosyalleşmede zorluklar yaşıyorlar. Yaşamak için yemek, sağlıklı kalabilmek adına da ömür boyu Çölyaklılar Glutensiz, Pku’lular da düşük proteinli glutensiz beslenmek zorundadır. Diyetlerine uymadıkları takdirde hastalık vücudun farklı sistemlerin de başka hastalıkların gelişmesine sebep oluyor. Eski yıllara nazaran şimdilerde ürün çeşidi artmış olsa da bununla birlikte yukarı da bahsettiğimiz ekonomik imkansızlıklar nedeni ile bulsanız da alamıyorsunuz. Glutensiz ürün fiyatları normal ürün fiyatlarının 7 yada 15 kat daha pahalı. Bir çubuk kraker 13 TL, Makarna 10 ile 15 TL, en ucuz Glutensiz unun en ucuzu 1kg 15 TL 'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yaşamı ömür boyunca idame ettirmeye çalışan aileler, bireyler, gençlerin beklentisi her insan gibi makul fiyatlarda bu ürünleri alabilmek, ulaşabilmek.

HER YAŞTA ÇÖLYAK TANISI ALABİLİRSİNİZ

Türkiye’de üretimin teşviki, devlet desteğinin arttırılması, Millî Eğitime bağlı okullarda okul öncesinden başlayıp üniversite hayatına kadar yaşanan sıkıntıların giderilmesi, Okul idarecilerine ve Eğitimcilerine Bilgilendirme Farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi, kantinlerde özel beslenme ürünlerinin bulunması, Türkiye’ deki Çölyak sayısının haritasının net olarak tespiti, bu hastalığa haiz olup halen yan hastalıklarla mücadele eden sessiz cölyaklıların bulunabilmesi için taramaların yapılması, Hastane personellerinin belirli periyotlarla halka açık olarak farkındalığın yükseltilmesi için bilgilendirme seminerlerin düzenlenmesi, Hastane kantinlerinde Glutensiz ürün bulundurulması, yatan hastalarla Glutensiz menü çıkarılması yada tedariki, ürün etiketlerini üstün de "Gluten içerir "yada "Gluten içermez "ibaresinin yazılması, ilaç prospektüslerinde gluten içermez ibaresinin yazılmasının yasalarla yaptırım gücünü talep etmektedirler. Kısaca hayatlarını kolayca yaşamak için tüm sağlıklı bireylere tanınan haklardan yararlanmak istiyorlar. 70 yaşına kadar genetik yatkınlığınız varsa çölyak tanısını alabilirsiniz. Yapılacak tüm girişimler, yasalar, insanlığa, geleceğe, çocuklarınıza ve torunlarınıza yapılacak bir yatırımdır. Gelecek nesillerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir. Derneğimizin sloganı ile " PKU'lu Doğabilir. Her yaşta ÇÖLYAK tanısı Alabilirsiniz" diyor Bunun için bende hastalık yok çıkmaz diyemezsin. Herkesin , herkesin duyarlı olmasını ve taşın altına tabiri caizse elini koyması gerekmektedir.

Ayşegül KALAYCI

