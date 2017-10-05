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  3. Çölyak Komisyonu 2’nci kez toplandı
Çölyak Komisyonu 2’nci kez toplandı

Çölyak Komisyonu 2’nci kez toplandı

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Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin  Atar, Kocaeli  Çayırova  Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu ve Türkiye’ deki dernek Başkanları 4 Mayıs  2017 de derneklerin girişimleri sonucunda milletvekillerinin desteği ile TBMM önerge verilerek kabul görüp kurulan "Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu’nun 2’nci toplantısına katıldı. Toplantıyı Çölyak komisyon Başkanı İsmail Tamer yönetti. Komisyon çarşamba  günleri toplanarak çalışmalarını sürdürecek. 

Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin  Atar, “Çölyak ve pku hastaları günlük yaşantıların da ekonomik, psikolojik  ve sosyalleşmede zorluklar yaşıyorlar. Yaşamak  için yemek, sağlıklı kalabilmek adına  da ömür boyu Çölyaklılar Glutensiz, Pku’lular da düşük proteinli glutensiz beslenmek  zorundadır. Diyetlerine  uymadıkları takdirde hastalık vücudun farklı sistemlerin de başka hastalıkların gelişmesine sebep oluyor. Eski yıllara nazaran şimdilerde ürün çeşidi artmış olsa da bununla birlikte yukarı da bahsettiğimiz ekonomik  imkansızlıklar nedeni ile bulsanız da alamıyorsunuz. Glutensiz ürün fiyatları normal ürün fiyatlarının 7 yada 15  kat daha pahalı. Bir çubuk kraker 13 TL, Makarna 10 ile 15 TL, en ucuz Glutensiz unun en ucuzu 1kg 15 TL 'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yaşamı ömür boyunca idame ettirmeye çalışan aileler, bireyler, gençlerin beklentisi  her insan gibi  makul fiyatlarda bu ürünleri alabilmek, ulaşabilmek. 

HER YAŞTA ÇÖLYAK TANISI ALABİLİRSİNİZ
Türkiye’de  üretimin teşviki, devlet desteğinin arttırılması, Millî  Eğitime bağlı okullarda  okul öncesinden başlayıp üniversite hayatına kadar yaşanan sıkıntıların giderilmesi, Okul idarecilerine ve Eğitimcilerine Bilgilendirme Farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi, kantinlerde  özel beslenme ürünlerinin bulunması, Türkiye’ deki Çölyak sayısının haritasının net olarak tespiti, bu hastalığa haiz olup halen yan hastalıklarla mücadele  eden sessiz cölyaklıların bulunabilmesi için  taramaların yapılması, Hastane personellerinin belirli periyotlarla halka açık olarak farkındalığın yükseltilmesi için bilgilendirme  seminerlerin  düzenlenmesi, Hastane kantinlerinde  Glutensiz ürün  bulundurulması, yatan hastalarla  Glutensiz  menü çıkarılması yada tedariki, ürün etiketlerini üstün de  "Gluten  içerir "yada "Gluten  içermez "ibaresinin yazılması, ilaç prospektüslerinde gluten içermez ibaresinin yazılmasının yasalarla yaptırım gücünü talep etmektedirler. Kısaca hayatlarını kolayca  yaşamak için tüm sağlıklı bireylere tanınan haklardan yararlanmak istiyorlar. 70 yaşına kadar genetik yatkınlığınız varsa çölyak tanısını alabilirsiniz. Yapılacak tüm girişimler,  yasalar, insanlığa,  geleceğe, çocuklarınıza ve  torunlarınıza yapılacak bir yatırımdır. Gelecek nesillerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir. Derneğimizin sloganı  ile " PKU'lu Doğabilir. Her yaşta ÇÖLYAK  tanısı  Alabilirsiniz" diyor Bunun için bende hastalık yok çıkmaz diyemezsin. Herkesin , herkesin duyarlı olmasını ve taşın altına tabiri caizse elini koyması gerekmektedir.

Ayşegül KALAYCI
 

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