Çöp Fabrikası’nın sadece 5 yılı kaldı

Şimdi bir gerçekle karşı karşıyayız. Solaklar’daki Çöp Fabrikamızın sadece 4-5 yıllık ömrü kaldı.

1996 yılında faaliyetlerine başlayan İZAYDAŞ’ın sanayiden kaynaklanan tehlike atık bertarafının kontrol altında yakıldıktan sonra elektrik enerjisi ürettiğini, evsel atıkların depolanma faaliyetleri sürdürdüğünü belirten İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 500 sağlık kuruluşundan günlük 5 ton tıbbi atığı alıp tehlikeli olanları yaktıklarını, kurdukları Biogaz Enerji Üretim Tesisi ile atıkları elektrik enerjisinin yanı sıra katı ve sıvı gübre olarak üretimi yaptıklarını açıkladı.

Toplanan evsel atıkların Solaklar ve Dilovası tesislerinde depolandığını, limanlardaki gemilerden de gemi atığı topladıklarını belirten İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç, “Tehlikeli Atık Yakma Tesisleri, HES, Çöp Gazı ve Biogaz, rüzgardan yıllık 80 milyon kilovat saat enerji üretiyoruz. Bunun 12 kilovatsaatini kullanıyoruz. Ürettiğimiz fazla elektriği de TEİAŞ’a satıyoruz. Sattığımız elektrik ile 24 bin hanenin yaklaşık 100 bin kişinin evsel elektriğini karşılıyor. Önümüzdeki dönem elektrik üretimimizi artıracak çalışmalarda yapacağız” dedi.

20 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

20 yıldır faaliyette olduklarını hatırlatan Saraç, “Her yıl atık toplama kapasitemiz artıyor. Tesislerimizde her yıl 35 bin ton atık yakılıyor. 2016 yılı sonu itibariyle bugüne kadar 400 bin ton tehlikeli atığı yaktık. 600 bin tonunu depoladık. Yani 1 milyon ton tehlikeli atığı kontrol altına aldık. Evsel atıkları depolama alanlarımızda 5 milyon ton evsel atık depoladık.” dedi.

7 adet Uluslararası kalite ve yönetim sistemleri sertifikasına sahip olduklarını belirten Saraç, şu bilgileri verdi: “Laboratuvarlarımızda 600 parametrenin analizini yapıyoruz. 2 yıl önce yeterlilik aldık. Bu parametrelerdeki yeterlilik testinde sadece İZAYDAŞ’ın yetkisi bulunuyor. Daha önce ithal ediliyordu. Laboratuvarlarımızda ileriye yönelik test materyalleri üretmeye başladık. İthal etmemize gerek kalmayacak. Tesislerimizi sürekli olarak modernize ediyoruz. Tesislerimize her gün 1700-1800 ton çöp geliyor. Bunları, toprağa karışmayacak sistemle düzenli depolama alanlarında depoluyoruz. Yeraltı suları analiz ediliyor, toprak sürekli olarak kayıt altına alınıyor.”

KAPASİTE DOLUYOR

İZAYDAŞ’ın depolama alanlarının kapasitesinin 4-5 yıl içinde dolacağını açıklayan İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde “Evsel Atıktan Enerji Üretim Tesisi” Projesi için yer tespiti yapıldı. Hukuki altyapısı hazırlanan tesislerde 2 bin ton/gün yakma kapasitesi planlanıyor.” dedi. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı ayrı toplanması halinde çöp miktarının azalacağını, ekonomiye de önemli katkısı olacağını savunan İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç, belediye başkanlarına mesaj gönderdi: “Lütfen, çöpleri kaynağından ayrıştırmak için çalışma yapın. Bunu önemseyin Kaynağından ayrıştırma konusunda biz İZAYDAŞ olarak belediyelere destek olur, eğitim verebiliriz. Eğitimler verilirse, vatandaşlarımız da sahiplenirler.” önerisinde bulundu. Yılda 5 bin ziyaretçimiz oluyor. Anaokulundan, üniversite öğrencisine, ev hanımlarından sanayicisine kadar geniş yelpazede ziyaretçimize, atık ve çevreyi anlatıyoruz.

