Çöp koyacak yer kalmıyor

Bu konuyu çok yazdım. Ama İzmit için, Kocaeli için gerçekten tehlike çanları çalıyor ve bir kez daha yavaş davranıyoruz.

Sefa Sirmen döneminde yapılan Durhasan bölgesindeki Tehlikeli Katı Atık Yakma Tesisi, bu kent ve ülke için çok önemli bir iş yapıyor. Dünkü gazetede Murat Yoldaş’ın İzaydaş Genel Müdürü Saraç ile yaptığı röportajın haberi vardı.

İzaydaş’ın iki önemli görevi var. Birincisi, tehlikeli katı atıkları yakmak. Hani o zaman zaman, özellikle uzun tatil dönemlerinde derelere, denize atılan, kırsal alanda variller içinde gömülmüş bulunan tehlikeli atıklar var ya, onları yakıyorlar. Türkiye’nin her yerinden zehirli atıklar buraya gönderiliyor ve imha ediliyor. Bunların yakılmasından elde edilen enerji ile elektrik üretiliyor.

İzaydaş’ın ikinci büyük görevi, evsel çöpleri depolamak. Çevresinde kamulaştırma ile alınmış geniş araziler var. Ancak, Genel Müdür Saraç da söylüyor. Düzenli depolama alanında artık 4-5 yıllık- hatta belki daha az- yer kaldı.

Bu kentin nüfusu 2 milyona dayandı. Kişi başına günde 1 kilo çöp üretiliyor. Bir yandan nüfus, bir yandan kişi başına çöp miktarı artıyor. En fazla 4-5 yıl sonra bu çöpleri koyacak, depolayacak yerimiz de olmayacak. Yakmamız lazım çöpleri. Yakarak yok etmezsek, bir zamanlar bugün Outlet Center’in olduğu yerdeki gibi, vahşi depolama alanları kurmamız lazım. Yani, 30-40 yıl öncesine dönecek İzmit.

Bu şehir için çok ivedilikle gerekli olan Çöp Fabrikası- evsel atık yakma tesisi- konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Hazırlıklar tamam. Uzun araştırmalar sonunda bir yer de bulundu. Ama hala oyalanıyoruz. Şimdi başlasak, evsel atık yakma tesisini ancak 5 yıl sonra devreye alabiliriz. İyi de ne zaman başlayacak bu iş? Bu şehrin artık çöp dökecek depolama alanı kalmadığında, hala yakma tesisi yoksa, çöpleri nereye koyacağız? Hep birlikte oturup düşünmeliyiz.

Velev ki, üyeydi; ne olmuş yani?

Kardeş gazete Büyük Kocaeli’de dün Genel Yayın Müdürü Cemalettin Öztürk’ün bence çok önemli bir haberi vardı. KOÜ’de birkaç ay önce Prof.Dr.Bekir Çakır’ın istifasıyla boşalan Rektör Yardımcılığı görevine Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü’nün onayı ile YÖK tarafından Prof.Dr.Nilgün Fığlalı atandı.

AK Parti içinde sürekli çalışan bir dedikodu mekanizması var ya. Hani Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı, parti içinde biraz sivrilen herkesi yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya, yok etmeye yönelik bir lobi var ya.

Bu lobi, Prof.Dr. Fığlalı’nın Rektör Yardımcısı olması üzerine hemen harekete geçmiş.

Vay efendim, Prof.Fığlalı solcuymuş.

Vay efendim, Prof.Fığlalı Eğitim Sen üyesiymiş.

Nasıl olur da KOÜ’de Rektör Yardımcısı olurmuş.

Başı secdeye değen, din iman konusunda alim, kantin ihalesi, lokanta ihalesi, inşaat ihalesi gibi işleri takip edip, partililere altın tepsi içinde sunacak pek çok değerli (!) ilim adamı varken, bir kadın, hem de sosyal demokrat düşünceli bir kadın nasıl olur da KOÜ’de rektör yardımcısı olurmuş.

Kuşkusuz bu söylentiler, iddialar Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Fığlalı’dan çok, rektör Prof.Dr.Hülagü’yü yıpratıp, itibarsızlaştırmayı hedefliyor. Rektör Hülagü öyle kolay kolay ham diye yutulacak adam değil. Güçlü. Devletin tepesinde tanınan adam. Bu nedenle Rektör Yardımcısı atadığı kişinin üzerine gidiliyor.

Ayıptır. KOÜ’de yeterince “Solcu” “Eğitim Sen üyesi” bilim adamı harcandı, gönderildi. Rektör Fığlalı, “Ben hiç Eğitim Sen üyesi olmadım” diyor.

Velev ki, geçmişte olmuş. Velev ki, halen Eğitim Sen üyesi. Ne olur? Kariyeri, KOÜ’deki geçmişi, karakteri uygun olduktan sonra, liyakati yettikten sonra, Rektör Hoca da O’nu seçtikten sonra, kimin karışmaya haddi olabilir?

Bu şehirde özellikle AK Parti içinde veya kendilerini AK Parti’ye yakın görenler arasında, kendilerine durumdan vazife çıkartıp, insanları karalamaya yönelen pek çok kişi türedi. Dikkatli olmak lazım. Şehre zarar veriyorlar. Herkesin üstünü karalıyorlar. Kimi için “Devlete milyonluk fatura kesiyor”, “Kimi için bu solcudur”, kimi için “Bu Fetöcüdür” dedikodusu uydurup, boşalan yerlerde kendilerine yer arıyorlar. Bunlara itibar etmemek, değer vermemek ve dışlamak lazım.

Dün Büyük Kocaeli Gazetesi’nde, Cemalettin Öztürk gerçekten güzel bir röportaj-haber yakalamış. Kutlarım.

Zor atıp, kolay yiyoruz

Kocaelispor’un zorlu Tarsus maçını, Kocaeli TV sayesinde, bizim Kenan Meriç’in heyecanlı anlatımıyla canlı izledik. Kocaelispor maçlarının, hele deplasman maçlarının yerel televizyonda canlı yayınlanması önemli bir hizmet. Takdir ediyorum.

Pazar gecesi Tarsus İ.Y.-Kocaelispor maçını izledim. Bir hafta önce kendi sahamızda son saniye gölüyle Arsin maçını berabere bitirmemiz büyük bir şanssızlık ve büyük bir fırsatı tepmekti. Tarsus İ.Y. bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen, güçlü, pahalı bir kadro. Pazar gecesi Kocaelispor, cesur oynadı. İsteyerek oynadı. Yenilgiyi kabul etmeyen bir hava içindeydi. Öne geçti, koruyamadı. Geriye düştü, peşini bırakmadı ve beraberliği kurtardı.

Tarsus maçı da gösterdi ki, Kocaelispor zayıf bir takım değil. Bu ligde bu grup için güçlü bir kadro. Biraz şansa ihtiyacımız var. Biraz da gol yollarında beceri kazanmaya ve bu takım içinden bir gücü çıkartmaya ihtiyacımız var. Kolay, basit gol yiyoruz. Penaltıdan bile zor gol atıyoruz. Bu sorunlara çare bulmalıyız. Bu hafta İzmit’te Osmaniyespor maçı var. Bu da zorlu rakip. Hala neden gece maçında ısrar edip, Kocaelispor sevdalılarını çoluk çocuk soğuk havada gece maça gelmeye zorluyoruz, bunu da anlamış değilim. Ama sezon başına göre, bugün Kocaelispor kanosunda daha umutluyum. Özellikle deplasmanda kolay kolay bu takım eli boş kalmayacak gibi görünüyor.



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