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Çöpoğlu, MARKA Genel Sekreteri oldu

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Çöpoğlu, MARKA Genel Sekreteri oldu
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) boş olan Genel Sekreterlik görevine, bir dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Mustafa Çöpoğlu atandı.

Çöpoğlu, bugün itibarıyla yeni görevine başladı. Marka Genel Sekreterliği Mustafa Ayhan’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanmasıyla boşalmıştı.

MUSTAFA ÇÖPOĞLU KİMDİR?
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, 1969 Sakarya doğumlu. 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Çöpoğlu, çeşitli kamu görevlerinin ardından TBMM Genel Sekreterliğinde Danışman, 2005-2013 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önce Teftiş Kurulu Başkanı, ardından Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılı Ocak ve Nisan aylarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Çöpoğlu, Nisan 2014 - Ocak 2017 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.  İngilizce bilen Mustafa Çöpoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

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